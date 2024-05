“Me parece una cochinada”: Mapi del ‘Desafío XX’ se enfrentó a los Alpha

Durante la emisión del capítulo 29 del ‘Desafío XX’ se llevó a cabo la prueba de sentencia y bienestar la cual se realizó en el box amarillo y en el que las tres casas tenían que competir contra el reloj.

Alpha se alzó con el primer lugar al hacer menor tiempo, mientras que Beta en la segunda posición lo que llevó a Omega a ocupar el tercer puesto. Los tres equipos llegaron al pódium en el que la presentadora Andrea Serna les indicó los tiempos y le preguntó a Karen de Alpha cuál sería el beneficio que le dejaría a la casa Beta tras el triunfo.

Entre las opciones estaban las camas, los muebles de la sala y comedor entre las principales, pero Karen indicó que el asador, pese a que Beta no lo necesitaba porque perdieron la prueba de hambre y solo consiguieron frutos secos.

La decisión de la capitana de Alpha derivó en la molestia de los Beta y los Omega quienes consideraron que no era justo, pero en la casa Alpha también hubo desacuerdo y fue precisamente Mapi a quien no le pareció la decisión.

“Yo no sé si jugamos con ganas de hambre o inteligentemente cuando hicimos lo que hicimos, son dos cosas completamente diferentes. Es que una cosa es tú tener que enviar un castigo porque hace parte del juego, una cosa es que tú tengas que poner un chaleco porque hace parte del juego, pero dejarlo un asador a alguien sin comida jamás voy a estar de acuerdo porque me parece una cochinada”

Natalia refutó que de igual forma el castigo iría para cualquiera de los dos equipos, mientras que Dickson agregó que sí ella no lo hace los demás sí lo harían. Mapi le respondió que no había necesidad de pagar con la misma moneda.

Dickson reiteró que en la competencia no todo puede ser color de rosas, mientras Francisco precisó que no deben agacharse, pero esto enervó más a Mapi quien invocando a la empatía dijo que había que dejarles la sala o el gimnasio.

Francisco añadió que fue la respuesta por la alianza entre los Beta y los Omega, pero Mapi se cuestionó cómo se estarán viendo ante los ojos de Colombia, ya que considera que es el acto más feo que ha hecho un equipo.

“Te equivocas Francisco, yo quiero que me vean como lo que, y soy, que soy una buena persona, por ganarme 400 millones de pesos no me voy a transformar en lo que no soy”

— Mapi