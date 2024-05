“Me dejó metida”: Andrea Serna regañó a Kratos del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 28 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a flor de piel pues se vive el ciclo de eliminación de mujeres en el que las casas que siguen en pie dentro de la Ciudad de las Cajas buscan esquivar el chaleco de sentencia.

Momentos antes del inicio de la prueba la presentadora Andrea Serna estableció contacto con los participantes de la casa Alpha, Beta y Omega en la que hizo un ligero recuento de quienes no han pisado aún la pista de aire. El nombre que mas sonó es el de Kratos de la casa Omega a quien le indicó que esperaba verlo.

“Estaba también cayendo en cuenta que hay desafiantes que increíblemente todavía no han pisado algunas pistas, algunos boxes. Kratos, por estas tierras de las pruebas de aire no te hemos visto ¿hoy te animas o qué?” — Andrea Serna

“No Andrea, ha sido por decisión del grupo por diferentes situaciones” — Kratos

Seguidamente le cuestionó si el equipo no le ve las habilidades necesarias para ir a ese box a lo que el participante aseguró que todos están aptos para ello. Sin embargo, por decisión del equipo solo fue Renzo, Alejo, Campanita y Luisa.

Omega se alzó con el triunfo de la sentencia y servicios, mientras que la casa Beta se quedó con el segundo lugar tras una caída de Arandú y un error de Marlon, mientras que Alpha no pudo completar la pista por las caídas de Santiago en su primera vez en ese box.

“Omega, ustedes se quedan con todos los servicios intactos. Y aunque en este no hay activo un servicio de mensajería yo sí tengo un mensaje para Kratos, para que se lo envíen por favor. Me quede esperándolo aquí en el box blanco, me siento plantada. No se les vaya a olvidar” — Andrea Serna

Sin embargo, un nuevo capítulo llegó, específicamente el 29, en el que al momento de establecer la llamada de convocatoria de la pista la presentadora habló nuevamente de quienes no han participado en determinado box, como el caso de Renzo.

“También hablábamos a propósito de la prueba pasada sobre algunos desafiantes que es sorprendente que no hayan pisado alguna vez algunas pistas, por ejemplo, Renzo no te hemos visto embarrado ni una sola vez en este Desafío 20 años, no sé si hoy se nos dé el milagrito, gocemos de tus destrezas en este box amarillo o el barro definitivamente no es lo tuyo” — Andrea Serna

“Andrea, principalmente el box amarillo es uno de mis favoritos, solamente no se me ha dado la oportunidad, pero acepto tu invitación con orgullo y allá me verás hoy” — Renzo

Al escuchar su respuesta no dudó en volver a bromear sobre la ausencia de Kratos en la pista anterior, lo que desató las risas de los participantes de Omega y las demás casas.

“Ah bueno, me encanta porque Kratos si me dejó metida, yo lo invité al box blanco y allá no llegó” — Andrea Serna

“La próxima allá llegó” — Kratos

La prueba se dio en el box amarillo en la que Alpha se alzó con el triunfo y por pocos segundos de diferencia Beta quedó de segundo lugar tras la caída de Hércules, pese a que le llevaban una gran ventaja a Alpha.