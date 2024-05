Jessi Uribe terminó dándole tremendo regalo a su suegra en el Día de la Madre, sin querer queriendo

A pesar de las críticas que generó el inicio de su idilio de amor, la pareja de cantantes Jessi Uribe y Paola Jara, ya completan dos años de casados, luego de juntar sus almas en una hermosa ceremonia realizada en la ciudad de Medellín en mayo de 2021, suceso en el que no solo se unieron ellos dos, también acercaron a sus dos familias. Precisamente, en pleno Día de la Madre, el bumangués terminó dándole un hermoso regalo a su suegra, sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8.

Marleny Jaramillo es el nombre de la intérprete de ‘No será tan fácil’, mujer que ha entregado su vida para bridarle lo mejor a la antioqueña y a su hermana María, y cuyo esfuerzo no iba a pasar de ‘agache’ en su día; ya que Jara le realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 6,5 millones de seguidores, todo esto mediante un carrete fotográfico el cual acompañó de un emotivo mensaje: “Que seas eterna madre mía, Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Gracias por tanto amor. Que Dios te bendiga hoy y siempre”, expresó Paola.

Pero las muestras de afecto no solo quedaron allí, ya que Jara realizó varias historias, una de ella bastante llamativa, la cual amenizó con uno de los temas más sonados de su querido esposo, ‘Te recuerdo’, en la que Jessi expresa con gran emotividad “Mamá no está, ella se fue con Dios. Hoy la recuerdo y se me parte el corazón”, ‘reagalito’ que también tenía unas hermosas palabras de por medio:

“Feliz día a todas las madres, que Dios me las acompañe y guíe siempre con sabiduría en su corazón. Infinitas gracias por tanto amor que nos regalan. Y un abrazo hasta el cielo a las que desde allá nos cuidan”, se lee en la publicación.