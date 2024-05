Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ ahora pide dinero en los buses.

El actor colombiano, Luis Soler, reconocido por sus participaciones en exitosas producciones de televisión como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Tu Voz Estéreo’ y ‘Francisco, el matemático’, se enfrenta actualmente a una situación desgarradora tras ser víctima de un ataque con ácido. Su vida ha dado un giro inesperado y ahora se ve obligado a pedir dinero en los buses de Bogotá para poder subsistir.

Los pasajeros que viajan en las rutas de Transmilenio que conectan el norte de Bogotá con el occidente, se encuentran con frecuencia a un hombre trigueño, de estatura modesta, cabello rizado y lentes oscuros, quien relata su triste historia en un intento de ganarse la vida.

Luis Soler: el terrible ataque que truncó la carrera del actor y lo llevó a pedir limosna en TransMilenio

En 2021, la vida de Soler cambió por completo. Alrededor de las 11:30 de la noche, mientras caminaba, dos individuos se le acercaron bajo el pretexto de seducirlo, pero en realidad buscaban robarlo. Al intentar ignorarlos, los delincuentes le arrojaron ácido en la cara, causándole un terrible dolor en los ojos y dejándolo ciego.

Ahora, en pleno 2024, un periodista de Infobae se encontró con el actor en un bus y escuchó su desgarradora realidad. Soler expresó: “Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida”. Explicó que desde hace varios años se encuentra en esta situación, sin trabajo y sin posibilidades de encontrar empleo debido a su condición física.

A pesar de su trayectoria en la actuación, la ceguera parcial causada por el ataque con ácido ha impedido que consiga trabajo en la industria del entretenimiento. “Sufro de ceguera parcial debido a que fui víctima de un ataque con ácido”, reveló Soler durante su discurso en el bus.

El actor hace un llamado desesperado a la solidaridad de los pasajeros, explicando que necesita dinero para pagar un lugar donde dormir y la comida diaria. “Yo era actor de televisión”, recuerda, mencionando sus participaciones en diversas telenovelas, pero lamentablemente su situación actual no le permite ejercer su profesión y se ve obligado a pedir ayuda en los buses de la ciudad.

“Desde hace un par de años me toca estar en esta situación porque no tengo trabajo, nadie me emplea y tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día”, contó Soler.