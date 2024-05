Ex presentadora de Bravíssimo pide oraciones para su esposo que se encuentra en UCI, ¿Qué le pasó?

La relación entre Amador Padilla Y Mónica Hernández inició cuando ambos coincidieron en el programa mañanero de CityTv, Bavíssimo, y donde sus carreras se hicieron más conocidas. Después de que ambos abandonaron el programa siguieron juntos como pareja pero cada uno en sus proyectos. Amador se dedicó a hacer radio, mientras que Mónica decidió seguir el camino de la televisión con otros proyrectos.

¿Qué le pasó a Amador Padilla?

En los últimos días, la presentadora informó que su rutina de oración no se llevaría a cabo mencionando ““Esta noche no me puedo conectar para nuestra habitual oración, estamos en la clínica. Gracias por las oraciones, luego les cuento”. Esto, sin mencionar el motivo real por el cual se enconttraba en la clínica, pero en las últimas horas compartió la verdadera razón, dejando escalofríos a los seguidores de la pareja.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, comentó que “Amador está en UCI y yo les pido oración. No me imaginé que fuera a necesitar tanta oración hoy. A Amador se le bajaron las plaquetas, desde hace unas semanas venía con una fiebre muy alta y ayer tuvo las plaquetas en 77 y después se le bajaron a 44, esta madrugada a 32, al mediodía en 18 mil. Ustedes saben que la cifra normal de las plaquetas que debe tener un ser humano es entre 150 mil y 450 mil (...) En UCI el tema de las visitas es mucho más complicado, pero estamos súper pendientes y yo les pido oración por él. Yo tengo fe, obviamente, y yo les he dicho todos estos días ‘tengan fe’, pero justo hoy cuando dijeron que tenía que ir a UCI yo me desbaraté, perdí un poquito la fe o tuve miedo, pero la oración es muy poderosa. Gracias a todos los que han empezado esas cadenas de oración, porque inmediatamente sentí paz y le pedí perdón a Dios por creerle al enemigo”, enfatizó Mónica.

Se desconocen los motivos médicos de fondo por los que Amador tuvo dicha descompensación y se encuentra internado en Cuidados Intensivos, pero mientras tanto, la presentadora solo pudo acudir a sus seguidores y pedir por la salud del locutor.