Esposa de Omar Murillo confesó el motivo por el que no ha podido ser madre

Koral Costa, más conocida como ‘Koral La Diva’, decidió compartir un aspecto muy íntimo de su vida con sus miles de seguidores en redes sociales al hablar sobre las razones por las cuales no ha podido concebir hijos con su esposo, el actor Omar Murillo. En un emotivo video publicado en sus cuentas personales, la cantante abordó el tema de la maternidad y reveló los desafíos que ha enfrentado en este tema.

PUBLICIDAD

En el marco de la celebración del Día de las Madres, Koral se sinceró acerca de las constantes críticas que ha recibido por no tener hijos, señalando que es un tema muy persona del cual no suele hablar públicamente. “Muchísima gente me ha criticado por no tener hijos”, expresó la artista en el video, visiblemente conmovida por hablar de su experiencia.

La cantante explicó que, aunque no ha sido su deseo tener hijos desde siempre, enfrentar la imposibilidad de concebir ha sido un proceso difícil de asimilar. “No ha sido algo que de pronto me ha gustado toda la vida y que yo diga quiero ser mamá, pero no crean que es fácil saber que no puedes ser mamá como muchas mujeres”, añadió.

Recomendados:

Koral compartió su experiencia al ver un programa de televisión donde los hijos enviaban mensajes a sus madres, lo cual despertó sentimientos encontrados en ella. “Me entró un sentimiento y yo digo, wow, aunque me he expresado muchas veces en decir que no he querido tener bebés, en parte es real, pero no es fácil asimilar que no los puedas tener”, reveló la artista.

Las declaraciones de Koral generaron una oleada de solidaridad por parte de sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo y le desearon que pronto pueda cumplir su deseo de ser madre. Entre los comentarios, también hubo quienes le sugirieron explorar opciones como la adopción o tratamientos de fertilidad, mostrando su empatía y ofreciendo posibles soluciones para ayudarla en su camino hacia la maternidad.