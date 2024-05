Rey Carlos le hace el peor desaire a Harry: le otorga a William un título que era para él

(WPA Pool/Ben Stansall, AFP or Licensors, AP / Getty Images)

El príncipe William tomará la próxima semana la posesión del rango de Coronel en Jefe del antiguo regimiento, un título que le otorga el rey Carlos III, y que principalmente estaba destinado a su hermano el príncipe Harry, ya que estuvo en ese regimiento hasta 2014.

PUBLICIDAD

Carlos III: el nuevo desplante hacia el príncipe Harry

Se trata de una consecuencia derivada de su renuncia a seguir formando parte de la monarquía y, por lo tanto, al desempeño de funciones oficiales y cargos en representación de la familia real.

Así lo ha anunciado el Palacio de Buckingham, resaltando que el príncipe de Gales recibirá el testigo de su padre, quien desempeñó el cargo durante 31 años, cuando todavía era un príncipe. Además, el nombramiento coincide con la llegada del príncipe Harry al Reino Unido, quien participará en los actos conmemorativos por el décimo aniversario de los Juegos Invictus.

Recomendados

Príncipe Harry y el Príncipe William

No obstante, no se trata de la única mala noticia que el duque de Sussex recibe en las últimas 24 horas. También ha trascendido que el rey Carlos III no se reunirá con él en esta ocasión.

El soberano británico otorga un nuevo título al príncipe William, pero le correspondía al duque de Sussex

El monarca ha escogido por dar prioridad a su agenda, y este miércoles, 8 de mayo, presidió la primera fiesta que se celebró en los jardines del Palacio de Buckingham. El evento se desarrolló unas horas antes de que el duque de Sussex acudiera a la catedral de San Pablo, para celebrar el servicio de Acción de Gracias con motivo de los Juegos para veteranos.

Rey Carlos III (Getty Images)

Tras varios meses enfocado en su recuperación luego de ser diagnosticado con cáncer, el rey Carlos III comienza a atender nuevamente sus deberes reales, pero a pesar de estar a tan pocos kilómetros de distancia no se encontrará con el menor de sus hijos: “Normalmente, Harry se encuentra a 8.000 kilómetros de su padre, en California. La feliz coincidencia va a hacer que este miércoles estén a solo tres kilómetros”, revelaba una fuente a ‘The Sun’.