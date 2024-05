Cristina Hurtado le calló la boca a Alfredo en vivo en ‘La Casa de los Famosos’

El pasado jueves 9 de mayo el actor Emanuel Restrepo, quién es host digital de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, con su papel de Carmelo en el éxito dramático de RCN ‘Rigo’ ingresó a la casa a compartir con los participantes durante varias horas.

PUBLICIDAD

Es por ello que el actor, luego de despertarlos a gritos, hizo que los participantes se sumaran a varias actividades, pues tal parece que se trata de beneficios tal y como ocurrió con la presentadora Carla Giraldo en su momento.

Limpieza de baños y de las otras áreas sociales de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, así como el primer desayuno de los tres que le tocan al actor Julián Trujillo, como parte de su castigo por violar las normas en el brunch, ha estado supervisando Carmelo.

Recomendados

Pero con ello llegó un reto que se llevó a cabo en la sala principal de la casa en la que quitarse una prenda de vestir les ayudaría a sumar puntos. Es así como los participantes fueron participando hasta que el panameño Miguel Melfi quedó en bóxer y Carmelo retó a Martha Isabel Bolaños a quitarse la parte de arriba de su ropa, lo cual se atrevió y fue viral en las redes sociales.

#LaCasaDeLosFamososCol | Los famosos se vieron muy felices con la actividad que les propuso Carmelo 😅🫣



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/hRXcWQ9sHz — Canal RCN (@CanalRCN) May 10, 2024

Al llegar a la gala central las presentadoras no dudaron en halagar a la actriz por la forma en la que luce a sus 50 años. “Martha, de verdad que lo tengo que decir yo quiero llegar así, o sea usted se veía demasiado bien, pero Dios mío, quedamos con la boca abierta. Alfredo, ¿Viste eso?” dijo Carla Giraldo.

Cristina Hurtado hoy se fue con toda a prender esa casa ¿A son de que le hizo esa pregunta a Martha? Jajaja La Cara de Karen, La Segura y Ornella las delató 🤣🤣 #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴 #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/kqNHyreAmo — Rafael Arias (@Rafarias97) May 10, 2024

Seguidamente llegó la respuesta de Alfredo quien dijo que “Sí, me pareció una falta de respeto”. Sin embargo, la presentadora Cristina Hurtado salió al paso y de inmediato le cuestionó “Pero si fuera de tu equipo no te habría parecido una falta de respeto”, a lo que el costeño respondió que “Las mujeres mías son serias”. El dardo de Cristina Hurtado no pasó desapercibido en las redes sociales, pues algunos televidentes se manifestaron al respecto.

Cada quien con sus semejantes y lo que les gusta aprobar pero no puedo con un tipo tan MACHISTA y opresor como Alfredo, ósea si una mujer muestra sus pechos no es seria? Pierde valor? Y aparte se ofende si decide hacerlo! #LacasadelosfamososCol #Lacasadelosfamososco pic.twitter.com/BaIyERlXBS — Joffre Santos (@JoffreSantos89) May 10, 2024

"Si hubiera sido una de tu equipo no te parecería mal" JAJAJAJAJJAJAJAJAJ CRISTINA DEVORÓ, ARRASÓ, SIRVIÓ, Y ENTERRÓ A LOS PAPILLA 💋#LaCasaDeLosFamososColombia #LacasadelosfamososCol #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/a2Unvuqa1O — lily.Tkm 🌌 (@lilyTkm2) May 10, 2024

“Si hubiera sido de tu equipo no te parecía una falta de respeto”

JAJAJAJAJAJAJAJA cristina dejo callado a Alfredo

#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/ZxeNshCT27 — d (@juandgrodriguez) May 10, 2024

Hoy cristina se coronó con ese comentario tan acertado para alfredo,deberíamos convertirla en tendencia.👸#reinadereinas #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/qaRLGPs9jd — Daniel Llanbar (@DLlanbar) May 10, 2024