¿Arrepentido? Miguel Melfi confesó las razones por las que no estaría con Nataly Umaña fuera de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los realities más seguidos de las últimas semanas, pues la vida y convivencia de las figuras públicas del país ha llamado mucho interés por las relaciones que se han formado dentro de la casa, una de las relaciones que más se viralizó fue la relación que tuvo Nataly Umaña con Miguel Melfi, mientras que la actriz estaba casada.

Alejandro Estrada entró a ‘La Casa de los Famosos’ y le pidió a Nataly Umaña que se divorciaran en vivo, suceso que generó varias reacciones en redes sociales y luego de la salida de la actriz del reality, algunos de los participantes del reality han increpado a Melfi sobre las posibilidades que hay de un rencuentro de la pareja y algunos de sus pensamientos sobre el divorcio de Nataly Umaña; aunque el participante ha logrado librarse de las preguntas, Carmelo fue quién esta oportunidad lo cuestionó.

Carmelo entró al reality para hacer varias actividades con los participantes en el día de presupuesto, y entre las actividades le preguntó directamente a Miguel Melfi sobre la relación que tuvo con Nataly Umaña y las posibilidades que existen de que su relación continúe fuera del reality, pues aunque luego de la visita de la mamá de Miguel él decidió terminar su vínculo, muchos piensan que la química podría continuar en otro contexto.

A esto, Miguel respondió de forma contundente sobre los términos que plantearon para su relación desde un inicio y qué contrario a lo que muchos piensan, aunque llegó a sentir cariño sincero por Nataly, no es suficiente para iniciar una relación: “yo no la buscaría para tener una relación porque no sé qué está pasando allá afuera. Nosotros hablamos y acordamos disfrutar el momento, pero ya yo estoy enfocado en trabajar en mí”.