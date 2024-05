“Muy doloroso” Andrea Guerrero habló la difícil situación que vivió tras terminar su matrimonio

Andrea María Guerrero Quintero es una destacada periodista y presentadora de deportes. Nacida el 8 de diciembre de 1983 en Cúcuta, Andrea Guerrero es conocida por su trayectoria en el periodismo deportivo y por ser una de las primeras mujeres en este campo con alta exposición mediática en Colombia.

Esta periodista se graduó en Comunicación Social y Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Comenzó su carrera en el periodismo con Claudia Gurisatti en La FM y luego como reportera de campo en Futbolmanía RCN. Desde el año 2016, se desempeña como directora de Deportes RCN.

En su vida personal, Andrea Guerrero estuvo casada con el banquero Alejandro Falla desde 2014 hasta 2020, y tienen una hija llamada Luna Falla Guerrero, nacida el 24 de enero de 2015. Recientemente, Andrea Guerrero habló sobre su separación y el proceso que enfrentó, describiéndolo como un momento muy doloroso.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió al pódcast ‘SíSePuedCast’ con Joao Gabriel Barroso, la periodista de Win Sport comentó:

“Soy muy celosa con mi vida personal, y pasó también cuando estuve casada. Hay un punto y es que … Debo asimilar que hoy no tenga una familia tradicional, ha sido muy doloroso”.

Después, contó: “Cuando digo asimilar estoy siendo muy generosa, porque es un proceso largo. Debo entender que hay distintos tipos de familia, pero ese es el pedazo más complejo, es diferente, porque vienes de una familia tradicional, mis papás, por ejemplo, llevan 60 años juntos”.

Luego, comentó: “Me he unido a Luna y siento que me he convertido en mejor mamá. Seguimos teniendo la misma familia y no de una manera tradicional porque siempre estaremos unidos y funcionamos así, en cumpleaños, Navidades y otros eventos”.

“Es muy triste delegarle a una niña la responsabilidad de sostener una relación. No tengo porque privar a mi hija a estar con su papá. Absolutamente madura con esta decisión y cuesta llegar allá solo cuando sanas. Luna eligió los papás maestros que necesita para aprender y nosotros prepararnos con ella”, finalizó Guerrero.