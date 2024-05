Carmelo fue de los personajes ficticios de la bio novela de ‘Rigo’ que marcó a los televidentes, ganándose amores y odios por sus polémicos diálogos generaron esa cercanía y popularidad entre el público. Su popularidad fue tanta que hasta llegó a ser parte de uno de los reporteros digitales de ‘La Casa de los Famosos’ donde ha seguido causando risas entre los televidentes por sus diferentes videos promocionales y las ocasiones en las que ha aparecido dentro de la casa.

PUBLICIDAD

Por su parte, Culotauro al ser uno de los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ ha tenido diversa experiencia en las tablas actorales debido a sus constantes shows de comedia. Pero ahora que quedó eliminado del reality, retomó su vida profesional.

Culotauro y ‘Carmelo’ se suman a nuevo proyecto juntos detrás de ‘La Casa de los Famosos’

En las redes sociales de Emmanuel Restrepo, quien interpretó a Carmelo, publicó el nuevo proyecto artístico ‘Improvando’ junto a Culotauro y Camilo Sánchez. Además de tener presencia con otros actores.

¿Culotauro volverá a estar con Diana Ángel?

Dentro del reality, la relación entre Diana y Culotauro pasó de claro a oscuro después de que el humorista decidiera alejarse de la actriz para para no afectar más sus sentimientos, ya que aún no había terminado de sanar su relación con su ex pareja sentimental. Asimismo, ambos llegaron a mencionar que se tienen un cariño mutuo, pero que su relación sentimental no va estar presente.