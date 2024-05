Diana Ángel asegura no haber hecho complot en ‘La Casa de los Famosos’

En la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues desde el inicio se indicó por medio de las redes sociales del programa que se revelaría un complot.

Durante tempranas horas se llevó a cabo la nominación que buscaba al primer eliminado de la semana que saldrá este miércoles 8 de mayo. Cada uno de los participantes pasó al confesionario en donde les esperaban sobre con algunos mensajes como duplicar sus votos.

Luego de la votación, en plena gala central las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo establecieron comunicación con los 11 participantes que quedan en pie dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y les llegó una noticia que alegró a las galácticos e indignó a los papillentes.

“Bueno, chicos. Antes de que Martha y Julián queden en la placa y se vean ahí reflejados quiero preguntarle al equipo papillente ¿Qué tal estuvieron esas alitas y esos huevos?” — Carla Giraldo

Alitas y huevos fueron las palabras claves que los papillentes usaron para identificar por cuál de los participantes del team galáctico votar. La dinámica estuvo liderada por Karen Sevillano, La Segura, Ornella Sierra y Diana Ángel.

“Equipo papillente en repetidas ocasiones nos hemos dado cuenta que ustedes se dan códigos a través de los alimentos y hoy después de que hablaran para definir lo que iba a pasar nos dimos cuenta que hubo complot” — Cristina Hurtado

Seguidamente precisó que tras la decisión del jefe de ‘La Casa de los Famosos’ los nominados serían Julián Trujillo con 3 votos y Diana Ángel con 4 votos.

#LaCasaDeLosFamososCol | Los votos del Team Papillente fueron anulados, luego de evidenciar que hicieron complot en contra de sus compañeros. 👀👇🏽



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/ePKLiASIpV — Canal RCN (@CanalRCN) May 8, 2024

Molestia ante la anulación de votos

La noticia no fue del agrado de los ocho papillentes, quienes no dudaron en expresar su molestia, ya que aseguraron que nunca emitieron algún nombre, sin embargo, no es la primera vez que lo hacen. Una de ellas fue Diana Ángel quien evidentemente molesta reveló lo que le dijeron en el confesionario.

Diana Ángel tiene sus principios MUY CLAROS, ahhh pero cuando no le convienen simplemente LOS CAMBIA.

Ella jura y come mocos diciendo que NO ES COMPLOT. 🙃#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/WJ9mO4Ysbr — Don Betico Mentirosito (@NoSoyDonBetico) May 8, 2024

“Nos pasó injustamente tenemos es que activarnos porque lo que nos hicieron no estuvo bien y ellos lo saben, pero bueno ahí está el rating, ahí está la vuelta. Si hicimos ese complot, bueno listo, igual íbamos a ir el uno por el otro. Es más, yo te digo, yo me quiero quejar allá, porque a mí me hicieron una pregunta capciosa: ¿por quién vas a votar? Y yo dije, voy a hacer esto y esto. Y después cuando entré al confesionario mientras pasaba todo yo dije voy a votar diferente, y voté diferente. Entonces ¿cuál complot? ¿cuál qué?”, dijo Diana Ángel.

🤡Hay Diana y se atreve a negarlo,

se la han pasado haciendo COMPLOT.



Dele pena hacer reclamo, Pero eso se lo gana el jefe por permisivo.



Power Segureño hay les hablo Diana que se durmieron, hagan caso a

votar, bots.🤡🥱#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/W6j54tKC7h — JUAN K. (@juanquintero22) May 8, 2024

Sin embargo, no fue lo único, pues el panameño Miguel Melfi también aportó a la discusión que generó el complot del team papilla y dijo que es lo que siempre se les ha dicho, y sugirió hablarlo con una persona de la que no dio nombre.

“Y puede que tal vez si lo hablamos, con quien queremos hablarlo, podamos entender un poco mejor las cosas y llegar a un punto en el que todos estemos tranquilos. Yo estoy de su lado, de que vayamos y hablemos lo que tenemos que hablar”, dijo Melfi.