Andrea Tovar, ex Señorita Colombia sufrió un accidente con aceite caliente: así quedó su rostro

Andrea Tovar es una figura destacada a nivel nacional, conocida por su participación en concursos de belleza y televisión. Nació el 3 de septiembre de 1993 en Quibdó, Chocó. Se destacó al ser elegida Señorita Colombia en 2015 y posteriormente alcanzó la posición de segunda finalista en Miss Universo 2016.

En cuanto a su vida personal, Andrea estudió diseño industrial y producción de imagen fotográfica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Junto a su pareja, Julián Guillermo Rojas, tienen dos hijos: Elena y Lorenzo.

Además de su éxito en los concursos de belleza, Andrea ha participado en el reality ‘Soldados 1.0′ del Canal RCN y tuvo que abandonar la competencia debido a un embarazo. También ha incursionado en la actuación, interpretando a una policía en la serie televisiva “El general Naranjo”, que narró la historia del narcotráfico en Colombia.

En el ámbito culinario, Andrea fue finalista en el popular programa ‘MasterChef Celebrity’, demostrando su versatilidad y talento más allá de las pasarelas. Lastimosamente, la ex Señorita Colombia sufrió un aparatoso accidente mientras hacía el desayuno en su casa, la artista no logró manipular correctamente uno de los utensilios que utiliza para hacer los alimentos, por lo que este salió expulsado, chocando frente a su ojo y salpicándole aceite caliente en el rostro.

“El aceite y la silicona me explotaron en la cara. Lo primero que yo hice, y sobre lo que hay un tema de discusión, fue echarme mucha agua fría y no sé si esté bien o mal, pero en mi caso estuvo bien porque así me lo dijo mi cirujano plástico”, comenzó diciendo.

Acto seguido, decidió contactar a un familiar que es un médico experto, quien le dijo que debía ir a un hospital por urgencias, a lo que obedeció sin demorar.

“Inmediatamente, llamé a mi hermana, que es médica, y fui a urgencias, donde me atendieron rápidamente. Gracias a Dios, como que no fue algo tan profundo, pero si alcancé a tener una herida, tipo cicatriz o queratitis en la córnea, por eso veo un poco borroso por ese ojo”, finalizó.

Así quedó el rostro de Andrea Tovar tras sufrir el accidente en su casa

Así quedó el rostro de Andrea Tovar tras sufrir el accidente en su casa Captura de pantalla del Instagram de andreatov

Andrea Tovar ha mostrado una notable recuperación tras el accidente doméstico que sufrió. Aunque el incidente fue traumático y le causó quemaduras en su rostro y lesiones en su ojo izquierdo, su visión está mejorando y no se esperan secuelas permanentes.

Andrea ha utilizado su experiencia para concientizar sobre la importancia de la respuesta rápida ante accidentes domésticos y la búsqueda de atención médica inmediata. Sus seguidores han expresado su apoyo y solidaridad a través de las redes sociales, enviando mensajes de aliento y deseos de una pronta recuperación.