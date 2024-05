En el 2019 se dio a conocer que Fabio Legarda conocido artísiticamente como Legarda había fallecido a cauda de una bala perdida en medio de un atraco en Medellín. Dicha noticia sorprendió a los olombianos debido a lo inesperado que se dieron los hechos. Pero lo que más destacó, fue que Legarda en su momento era la pareja sentimental del artista era la creadora de contenido Luisa Fernanda W, con quien ya llevaba un tiempo de relación.

En el momento de la despedida, Luisa asistió junto a sus familiares, amigos, creadores de contenido y seguidores del cantante para darle el último adiós. Después de esto, luisa fue duramente criticada en redes sociales por como fue vestida al evento, y por cada detalle que hacía en su vida cotidiana.

Luisa Fernanda W habló del impacto que tuvo Pipe Bueno luego fallecimiento de Legarda

Luego de unos meses, hizo pública su relación con el cantante de música popular, Pipe Bueno. Dicha noticia no le gustó a los seguidores ni a la famia del cantante fallecido, a tal punto que cortaron cualquier tipo de relación. Las criticas hacia Luisa fueron por diferentes motivos, ya que se basaban en que realmente no quería a Legarda o que no supo llevar su duelo de la mejor manera. Sin embargo, y al poco tiempo después, Luisa tuvo que defenderse de la cantidad de ‘hate’ que estaba recibiendo en redes sociales manifestando que ella siempre llevará a Legarda en su corazón, pero que ella tenía que seguir viviendo.

Pero ahora, cinco años después, Luisa y su relación con Pipe se edificó tanto, que ya tienen dos hijos y están comprometidos para decirse el “Sí, acepto” en el altar. Además, de que Pipe hace poco estrenó una canción para los dos llamada ‘Cosas Que Nunca Pensé Que Haría’.

En una reciente entrevista con Laura Acuña, Luisa contó lo importante que fue Pipe Bueno luego del fallecimiento de legarda “Pipe fue pieza clave para yo seguir viviendo mi vida tranquila. Hoy en día tengo a Fabio en mi corazón. Después de mucho entendí que estaba realmente tranquila porque no le debía nada, y Pipe cuando llegó a mi vida me decia’ tu estás muy joven vive, siente, la vida es ya’”. Pese a dichas declaraciones, los internautas siguen cuestionando la manera en la que Luisa afrontó dicha situación.