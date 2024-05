Kratos del ‘Desafío XX’ reveló todo sobre su lunar en la cara y los apodos que recibió

Bryant Guzmán es su nombre, pero en el ‘Desafío XX’ está bajo el alias Kratos, y se trata de un jugador de rugby, 29 años, que reside en Bogotá y que forma parte de la fuerza indetenible de la casa Omega.

Desde su llegada al ‘Desafío XX’ marcó diferencia y temor por su gran tamaño lo que lo llevó a ser uno de los primeros hombres en portar un chaleco de sentencia y fue a ‘Desafío a muerte’, regresando victorioso.

El participante descubrió el rugby durante un viaje educativo a Sudáfrica, lo que sin dudas marcó un punto de inflexión en su vida. Su perseverancia y dedicación lo catapultaron a la selección colombiana, donde se erige como un guerrero incansable en el terreno de juego y un caballero fuera de él.

Recientemente por medio de la red social Instagram del participante se dieron a conocer más detalles de este lunar y lo que su papá le decía al respecto cuando era niño. “Es un lunar de piel llamado hemangioma, es una marca de nacimiento y las causas pueden ser hereditarias. A nuestro Kratos le salió ahí, su padre siempre le dijo que era el beso de un ángel”, se lee en la publicación.

Sin embargo, su alias en competencia es Kratos, el cual va ligado a ese lunar, y personifica la imponente fuerza del dios de la Guerra que deriva de un personaje de videojuegos de la serie God of War de Santa Monica Studio, que se basó en la mitología griega, y posteriormente en la mitología nórdica.

Pero no ha sido el único que ha recibido pues “Kratos ha tenido diferentes apodos debido a sus rasgos: Zuko, Medrano, Medra, más reciente ente Shoto”. Kratos no ha pasado nada desapercibido por los televidentes del ‘Desafío XX’, pues por medio de las redes sociales han destacado no solo su competitividad, sino también su intenso aspecto físico que ha levantado suspiros.