Esposa de Silvestre Dangond se robó las miradas en el Festival Vallenato “Es demasiado”

Silvestre Dangond ha sido uno de los mayores exponentes de la nueva ola vallenata en el país concaciones destacadas como ‘Materialista’, ‘Que no se entern’, ' El pasado, es pasado’, entre otras. Durante toda su carrera ha tenido diferentes polémicas, pero una de las más conocidas, fue por sus episodios de depresión y dificultades para controlar el consumo de alcohol. Esto último, lo tuvo alejado de los escenarios por un tiempo, pero desde que retomó su carrera artístca, el mismo artista ha confirmado que se siente más que listo para continuar y seguir adelante con su vda y su carrera musical.

Desde que arrancó con su disco ‘Ta’ malo’, inició un nuevo capítulo en su vida, anunciando a su vez un tour con dicho disco.

Esposa de Silvestre Dangond se robó las miradas en el Festival Vallenato

En diferentes oportunidades, el cantante ha recalcado lo importante que ha sido su esposa Pieri Avendaño en todo este proceso, ya que no lo ha soltado de la mano y lo ha ayudado a crecer como persona. Y es que precisamente ella es quien se robó las miradas en la más reciente edición del Festival Vallenato que se llevó a cabo en Valledupar.

En un video que anda rondando en las rede sociales, los internautas destacaron la belleza natural de Pieri, ya ques e le vio acompañando a su esposo previo a subirse al llegando a comentar “La verdadera: no tiene cirugía en su bello cuerpo, ni lentes de contacto en su mirada, ella es tan natural como su alma”, “La única esposa de musico vallenato q no hay un mal comentario”, “Me encanta el estilo natural de Pieri”, “Habiendo super modelos despampanantes Silvestre supo escoger a su verdadero amor y no por apariencia”, “Esa esposa de silvestre es tan linda, tan tierna, tan sencilla que, que divina”.

Y es que para los seguidores del cantante, no hay nada más importante para Silvestre que ese polo a tierra que resulta ser su esposa en cerca de los 13 años de matrimonio.