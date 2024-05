Piden expulsión de Karen Sevillano de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchos momentos de tensión que generaron lagrimas y despedidas sorpresivas ya que fueron castigados los comportamientos de algunos participantes tras la fiesta de viernes con temática de carnaval de Brasil.

El jefe de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia decidió quitarle la inmunidad a la creadora de contenido Karen Sevillano y enviarla directamente a la placa de nominados y sin derecho a salvación junto a Miguel Melfi y Camilo Pulgarín.

Seguidamente dio a conocer que la exreina de belleza y actriz Isabella Santiago quedaba expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia tras violar varias reglas de la convivencia las cuales no han sido especificadas, así como las de sus compañeros nominados.

Después de la fiesta, algunos famosos rompieron varias reglas en #LaCasaDeLosFamososCol por lo que el jefe tomó drásticas desiciones. #Melfi, #Karen y #Camilo van directo a eliminación.#IsabellaSantiago es expulsada de la competencia. pic.twitter.com/evFMLIsFxD — ViX (@VIX) May 5, 2024

Sin embargo, algunos televidentes aseveran que la sanción de la creadora de contenido se debió a los golpes que le dio a Miguel Melfi durante la discusión por una almohada que ella tiene cubierta con la chaqueta de su pareja, por lo que indican que también debió ser expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“Karen debió ser expulsada en ningún formato de la casa de los famosos está permitido agredir a sus compañeros.”, “Karen debe ser expulsada. Esto en otros realities es expulsión. Poco me interesa quien gane o salga. Pero las injusticias y maltrato no deben ser replicadas por un medio de comunicación nacional. ¿Qué ejemplo envían? ¿Que promueven?” y “A mí no me convencen las lágrimas de cocodrilo de esta mujer tan doble, @CanalRCN No la protejan y apliquen la misma sanción con equidad! La única expulsada no tuvo que haber sido Isabella, Karen también tuvo que haber recibido el mismo castigo”, son solo algunas de las reacciones que destacan en redes sociales.

Expulsión EXPULSIÓN EXPULSIÓN para Karen Sevillano, aquí es evidente la agresión física, le da puños y fuertes golpes a Melfi en la cabeza, un golpe así tan fuerte mal dado, puede matar a una persona @CrissHurtado@RCN#LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/ifnQhJdRE8 — Carlos (@Carlos01776317) May 4, 2024

Adicionalmente:

1.Karen es la única que ha ido dos veces al cuarto de la verdad



2.Tiene tres llamados de atención por por no llamar a Mafe por su nombre en los momentos serios



Es de recordar que el castigo para Karen Sevillano, Miguel Melfi y Camilo Pulgarín contempla solo pocas horas para acumular los votos que les permita salvarse de la eliminación.