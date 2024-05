Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval contó que el actor la demando por presunto abuso sexual: “no he podido ver a mis hijos”

Andrés Sandoval y Katty Osorio sostuvieron una relación sentimental durante seis años que dejó como frutos del amor que mostraban en redes sociales, dos hijos, María Emilia y Francesco, de 8 y 6 años, pero su relación llegó al fin hace ya varios años.

Se conoció que el pasado 14 de marzo del 2024, el actor Sandoval demandó a su ex esposa Osorio por presunto abuso hacía sus hijos. Andrés llevó a sus hijos a la sala de urgencias de un centro médico para determinar si habían sido víctimas de abuso o no.

En el historia médico de los menores se estableció que los niños no fueron víctimas de ningún tipo de abuso o maltrato, pero eso no impidió que el actor interpusiera una demanda contra la madre por agresión.

En el programa de televisión ‘La Red’, la actriz contó porque el padre de sus hijos la demandó en 12 ocasiones.

“Yo tengo la custodia sobre mis hijos desde la separación con Andrés, siempre he respetado los acuerdos con el Bienestar Familiar en cuanto al régimen de visita. No he tenido contacto con el papá de mis hijos. Tengo un acoso judicial por todo lado, he tenido que batallar por y para los niños y sostener el rol de ser papá, mamá, cuidadora, y además de lidiar con diligencias de procesos jurídicos, siempre estoy en audiencias luego de tener 12 demandas en mi contra”, comentó la actriz.

Katty Osorio contó que desde el pasado mes de marzo entregó los niños a su padre y desde entonces no ha podido verlos. “Esa noche, mi medicina prepagada me envía un comunicado diciendo que se activó un código blanco con los niños que se encuentran hospitalizados por una presunta denuncia de abuso sexual, yo no entendí nada. Mis hijos estuvieron cuatro días hospitalizados”.

Finalmente, la actriz contó que solo ha podido verlos una vez el 14 de abril y que diariamente habla con ellos a través de videollamadas.