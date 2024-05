“Tremenda Dianita”: Wendy Guevara le sacó varias confesiones calientes a Diana Ángel

Desde hace varias semanas la Wendy Guevara, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ había anunciado en sus redes sociales sobre su entrada a ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Como era de esperarse, los famosos de Colombia la recibieron de la mejor manera, le hicieron un tour por la casa y hasta varias bromas le jugaron. En medio de su primer día en ‘la casa más famosa de Colombia’, Wendy Guevara, sentó a los participantes en la terraza y a cada uno les sacó sus verdades.

Una de las participantes que más causó revuelo en las redes sociales con las confesiones fue la actriz Diana Ángel, quien fue introducida por Wendy como ‘la chica swinger, de la mente más abierta’.

“Wendy, lo que pasa es que vivido muchas experiencias abiertas desde mi juventud, he sido abierta, he tenido relaciones heterosexuales, con mujeres, he ido a bares swinger”, empezó diciendo Diana Ángel.

Lo que sorprendió a Guevara y en medio de su humor le dijo “¿entonces por qué no te cog** a la otra vieja? cojan*** entre todas” en medio de risas.

“Todas mis relaciones largas han sido heterosexuales pero me gusta mucho tener experiencias con las chicas y con mi chico, me gusta el trio” dijo Diana y acto seguido admitió que Martha no le gusta tanto, cuando Wendy le puso de ejemplo tener una relación con ella.

“Me gusta más Isabella, por ejemplo” dijo Diana Ángel. “No tengo taboo, me parece que es más tranquilo hablar de todo y más en esta generación, yo tengo un hijo” a lo que Wendy le preguntó que si ha probado con frutas y Diana respondió que no.

“La verdad amiga me quedé fría, no sé qué preguntarte, qué bueno, hay que normalizar eso de la mente abierta, pero muy abierta, entonces resulta y resalta que se acaba de ir un chico que te enamoró aquí adentro” le dijo Wendy a Diana

“Sí, estaba hermoso” dijo Diana y continuaron su conversación sobre la relación de Diana y Culotauro.