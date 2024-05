La confesión de Campanita a Andrea Serna que hizo estallar de risa a todo el ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 24 del ‘Desafío XX’ sucedieron algunas cosas que aterraron a los participantes, pues un aguacero fue el gran protagonista en la noche, el cual mantuvo casi que en vela a las tres casas.

Antes del aguacero, Darlyn, la capitana de la casa Beta, reveló que su pareja tiene el don de ver a los muertos y que en una de las noches en la que este la acompañó a su casa se consiguió con un niño llorando que el camino se convirtió en un hombre con facciones fuertes y que lo persiguió. Horas más tarde en la casa Beta sintieron algunas cosas que les provocó mucho temor, como un silbido cerca de las ventanas, por lo que algunos se acompañaron en las camas.

Sin embargo, al día siguiente la presentadora Andrea Serna estableció comunicación con cada una de las casas antes de iniciar la prueba correspondiente y con ello sostuvo una conversación con cada una de las casas.

Lo primero que hizo fue preguntarle a Juan, quien resalta en competencia por sus conocimientos de espiritismo, sobre las energías que siente dentro de la casa Alpha. Y este contestó que el arcángel Zadquiel es quien los acompaña en esa casa.

Seguidamente Andrea Serna les reiteró que cuando ella les diga algo fuerte sobre las condiciones climáticas, es porque tiene conocimiento de cómo son en Tobia y especialmente cuando se trata de lluvia, por lo que le cuestionó a Campanita cómo pasaron la noche con el aguacero.

“Aquí el acompañamiento también de Lu y Anamar ha sido genial y bueno ayer también estaba un poquito asustado por la lluvia, porque antes que sonara el trueno sonó algo en el techo. Entonces se escuchaba como un golpecito y yo muchachos, qué es eso. Aquí viene el rayo, entra y nos parte, me parte a mí, yo esperando que me parte otra cosa y me parte el rayo”, dijo Campanita mientras Andrea Serna no aguantó la risa ante la ocurrencia del caleño.

Seguidamente Andrea Serna le preguntó a quién se encomienda a la hora de salir a competir, lo que dio pie a que expresara lo que ha dicho en otras oportunidades y es tener la oportunidad de poder hablar de ese tema con Juan.