“Fue un falso positivo” Jim Velásquez y Alina Lozano ya no serán papás

Jim Velázquez y Alina Lozano han sido bantante polémicos desde que hicieron pública su relación sentimental. Pero a medida que pasaba el iempo y anunciar su matrimonio, la pareja siguió generando polémica en redes sociales porque no les creían nada sobre su relación sentimental. El tiempo ha pasado y la más reciente polémica en la que se vieron envueltos, fue cuando anunciaron la noticia de su embarazo.

La pareja de casados recibieron cientos de críticas por el hecho de que Alina ya no podría quedar embarazada de manera natural, o que no implique un riesgo para la actriz o el bebé debido a su edad. En todos estos días, la pareja se había mostrado bastante emocionada por el tema, pero todo pareció dar un giro inesperado.

¿Por qué Jim Velásquez y Alina Lozano ya no serán papás?

Pese a que dicha felicidad era notoria en sus redes sociales, en las últimas horas mencionaron que dicho embarazo fue un falso positivo “El proceso fue exitoso, pero según nos explicaba el doctor, hay falsos positivos. El nuestro fue un caso así, es decir, la prueba casera salió positiva, la prueba de sangres salió positiva, cuando yo les comenté que había dicho el doctor que esperáramos un poco porque le parecía muy prematuro (…) En la ecografía no salió absolutamente nada. No hay bebé, entonces les claro: no perdimos un bebé, fue algo que no se dio”, comentó Alina.

Pero dichas declaraciones lejos de generar empatia, causaron molestia en los usuarios de redes sociales llegando a comentar “Eso ya se sabía”, “En algún momento tenían que salir a desmentir el teatro, un embarazo no se puede ocultar”, “Siemore han sido puro show, no sé por qué se aterran”.