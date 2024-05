“Me emociona mucho presentarme por primera vez”: Directo desde México, Danna llega a Bogotá

Danna, como ahora se hace llamar en el mundo artístico, conversó con Publimetro sobre su recorrido artístico, su reinvención como artista y su primera vez en el Movistar Arena de Bogotá, donde está dispuesta a conquistar los corazones de sus seguidores colombianos con su nuevo álbum.

¿Cómo ha visto su carrera todos estos años? No solo la la la televisiva, sino específicamente la musical,

Cuando empecé a escribir mis canciones, donde empecé bien en la industria de la música, donde empecé a entender muchas cosas. Esta es una industria que me ha enseñado mucho. He pasado por cosas heavys, pero al mismo tiempo ha llevado mucho en estos últimos tres años encontrarme, encontrar mi voz, encontrar quién soy, y creo que ha sido un viaje muy interesante, personal, de encontrar el motivo y la pasión que tengo al hacer música, al conectarme con mi arte. Para mí es un acto espiritual, y con mi nuevo disco que ha sido el proyecto de mi vida a nivel musical, ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy llena de descubrimiento, y de por supuesto mucha seguridad en quién soy hoy como artista.

Para mí fue muy fuerte el poderme liberar de muchas cosas, cerrar el disco, estar involucrada en todo y darme cuenta del amor que le tengo a mi arte. Creo que es algo que dejé de complacer a los demás, y hoy en día al final con mi carrera y todo, empecé a complacerme a mí con mi música y a escribir realmente lo que quiero hacer, lo que me gusta.

¿Que se podemos encontrar en este nuevo álbum en términos emocionalidad?

Es un álbum emocional de concepto muy personal. Es una transición contada en un lapso como de tiempo, hace cuenta, en donde en cada una de las canciones está inspirada en momentos, en experiencias y empoderamiento. Aún te quiero es una canción súper densa. Toda esta parte oscura es importante porque así me sentía un poco. El año pasado, estaba un poco embracing my darkness, nadando en esa oscuridad y en ese hoyo en el que me caí, brillando y sacando arte desde allí. Entonces, por algo saqué estas canciones el año pasado y como era donde me sentía cómoda un poco de construir 100% en todo sentido la imagen también de lo que era yo como artista, de lo que la gente veía de mí, y un poco incomodar a todo aquel que veía el proyecto y que decía, bueno, ¿qué le pasa?Soy súper emo de toda la vida, pero ahora me doy cuenta que justo son etapas y que salí de esa oscuridad, salí del callejón en el que estaba y me contaron una historia distinta.

Este, el álbum se divide en esas dos partes, en la luminosa y en la oscura. Es un álbum que es auténtico, que cada sonido, cada detalle, cada parte, letra, tiene muchos sintetizadores, estoy obsesionada con ellos.

Es su primera vez en Colombia en uno de los escenarios más importantes de la capital, ¿Cómo se siente al llegar por primera vez?

Me siento agradecida con la vida, muy emocionada porque tengo una conexión especial con Colombia y me emociona mucho el poder presentarme por primera vez en el país. He estado yendo muchas veces el año pasado, y si fue el año pasado, estamos en 2024 y saber que al final íbamos a tener este primer concierto allí. Me ilusiona conocer a mis fans, por supuesto.

Ha tenido que crecer en una industria que es salvaje con las mujeres, ¿Cómo cómo lo has visto desde tu experiencia?

En mi experiencia y hablaba justo hace poco en un concierto de Spotify que tuvimos que fue de Equal Brutal, donde creo que esta sororidad que existe allá afuera, estamos todavía trabajando mucho también para que más mujeres entiendan la palabra sororidad, y que dentro de la industria falta todavía voltearnos a ver entre nosotras y ayudarnos desde un, oye, mira esto, oye, cuidado. Yo me encontré con muchos machistas y con muchos machos que les digo una cosa y me dan mil vueltas y se burlan de lo que hago, y me subestiman. Me ha tocado dar mi mejor consejo a mujeres y artistas que voy conociendo en decir ‘sí se puede’. Es difícil, pero todavía estamos trabajando en eso para dejar un movimiento mucho más liviano en un futuro para todas las nuevas generaciones. Me siento muy orgullosa de poder ser líder de mi proyecto y tener a muchas mujeres increíbles trabajando, así como al igual a muchos hombres, también. Dentro del feminismo creo que no se trata tampoco de de linchar a ningún hombre. Nosotras no seguirnos poniendo esta este escudo y esta fortaleza, un poco de de la confianza que debemos de tener nuestro poder también con con nuestro arte.