¿Por la niña? Laura Tobón habló de su segundo embarazo

Laura Tobón ha sido de las presentadoras de la televisión colombiana que ha destacado por ser parte de las diferentes ediciones de ‘La Voz’ en el Canal Caracol, por su gran conexión con los participantes que han estado presentes en el reality de canto. Pero más allá de eso, su faceta de mamá la cha convertido en una de las figuras públicas más comentadas por la manera en la que han estado criando a su pequeño hijo Thiago junto a su esposo Álvaro.

En las redes sociales de la presentadora ha mostrado la habilidda que ha tenido su hijo para la música, ya que en repetidas ocasiones ha publicado videos de él cantando y tocando algunos instrumentos adaptados para su edad., que ha enternecido las redes sociales.

Laura Tobón habló de su segundo embarazo

En su momento, Laura Tobón habló que para poder concebir a Thiago fue un proceso difícil, ya que se les dificultó un poco quedar embarazados. Por eso, la noticia del embarazo de Laura fue una de las más esperadas por la pareja y sus cercanos. Pero en una reciente entrevista con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, habló sobre las posibilidades de darle una hermanita a Thiago.

En medio de la entrevista comentó sobre las dudas que ha tenido al respecto “Un día me levanto queriendo ser mamá y al otro no. Me han dicho ‘vas a ener una niña’ y yo también me la sueño. Incluso he llegado a pensar que si es una niña se va a llamar Mila”.

Por su parte, los seguidores le comentaron “Una niña sería hermosa”, “Eso sonó a que ya está embarazada y le sacó la noticia antes de tiempo”.