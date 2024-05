La influencer Manuela Gómez ha sorprendido a sus miles de seguidores al revelar la cantidad de veces que se ha sometido a cirugías de reducción de senos. La confesión llegó después de que uno de sus seguidores le preguntara si tendría alguna dificultad para amamantar a su hija Samantha, considerando los implantes que se ha colocado.

En un video compartido en sus redes sociales, Manuela abordó la pregunta de manera directa. Confirmó que se había sometido a aproximadamente diez cirugías de reducción de senos a lo largo de los años. “Me he hecho 10 pexias de reducción, tengo la piel como de chicle porque vuelvo y me nace piel de no sé de dónde”, reveló la influencer.

La preocupación principal radicaba en si estas cirugías habían afectado los conductos para amamantar. Sin embargo, Manuela admitió que nunca se había preocupado demasiado por este aspecto. En su mente, la idea de ser madre no estaba presente en ese momento. “La verdad nunca me preocupé por eso, si se las dañaba o no, porque en mi mente no estaba segura de que fuera a tener un hijo”, expresó.

La sinceridad de Manuela en cuanto a su historial de cirugías y sus pensamientos sobre la maternidad generaron un debate entre sus seguidores. Algunos expresaron su admiración por su honestidad y valentía al abordar un tema tan personal, mientras que otros manifestaron su preocupación por los posibles efectos de las cirugías en su capacidad para amamantar.

“No sé si podré amamantar”: Manuela Gómez sorprendió con la cantidad de veces que se ha operado los senos pic.twitter.com/VfOHxRfW6d — joseluengotop (@joseluengotop) May 2, 2024

La influencer también compartió que, debido a la naturaleza de sus cirugías, su piel ha experimentado cambios significativos, lo que plantea interrogantes sobre cómo este factor podría afectar su capacidad para amamantar. Sin embargo, estas preocupaciones no parecen haber afectado su actitud positiva hacia la maternidad y su expectativa de convertirse en madre.

A través de esta revelación, la influencer espera educar y generar conciencia sobre los desafíos que pueden enfrentar las mujeres que han pasado por cirugías de este tipo y desean amamantar a sus hijos.