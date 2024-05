Televidentes del ‘Desafío XX’ cuestionan lágrimas de Dickson por Arandú

El capítulo 22 del ‘Desafío XX’ inició con la reorganización de equipos producto de la prueba de capitanas en la que Karen de la casa Alpha tuvo la oportunidad de escoger de primero, lo que le permitiría así reforzar o preservar la fuerza de su casa.

La primera decisión de Karen fue escoger al que hasta ahora era el capitán de Beta, lo que produjo un quiebre en Darlyn. La segunda en escoger fue Gaspar de la casa Omega, quien no dudó en reforzar a las mujeres con Luisa de la casa Beta, lo que terminó de quebrar a Darlyn ante dos pérdidas.

Sin embargo, desde playa baja no veían con buenos ojos las decisiones de Karen quien puso a Juan por encima de dos grandes de Alpha como lo son Arandú y Francisco.

Los Alpha terminaron llorando y visiblemente afectados tras la perdida de Arandú quien forma ahora parte de Beta y prometieron cuidarse entre ellos hasta llegar al próximo ciclo que será de dos equipos.

Ya luego de dejar playa baja regresaron a la casa Alpha en la que seguían cuestionando la perdida de Arandú, pero esta vez era Kevyn quien aseguraba que no creía esa decisión de Karen. Momentos más tarde llegó Karen por lo que Dickson no dudó en cuestionarle los motivos por los que escogió a Kevyn de primero.

La fiesta de los nuevos equipos se dio y al otro día inició oficialmente el ciclo de tres equipos con lo que sería la primera prueba por comida. La presentadora Andrea Serna se conectó con las casas para preguntar como había sido la adhesión de los nuevos competidores, y ante esto Dickson rompió a llorar.

“Yo me encariñé mucho con Arandú. De verdad que me dolió mucho Arandú, no me lo esperaba”

— Dickson