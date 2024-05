Karol G Karol G reveló cuál es la comida que no soporta y no le gusta probar por nada del mundo

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, es una destacada cantante, compositora y empresaria colombiana nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Su carrera comenzó en su adolescencia cuando participó en el spin-off colombiano de The X Factor. Posteriormente, se mudó a Nueva York en 2014 para aprender más sobre la industria de la música y firmó con Universal Music Latino.

Se lanzó internacionalmente con la canción “301″ junto con el cantante Reykon en 2012, y ganó mayor reconocimiento en 2013 con la canción “Amor de dos” junto a Nicky Jam. Su éxito continuó con el sencillo “Ahora me llama” en colaboración con Bad Bunny, que fue el principal de su álbum debut “Unstoppable” en 2017.

Karol G ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el Premio Grammy Latino al mejor artista nuevo en 2018, y ha sido nominada a otros reconocimientos importantes en la industria de la música. Además, ha colaborado con varios artistas del género urbano y ha tenido una relación pública con Anuel AA, aunque actualmente está en pareja con Feid.

Durante su parada en Bogotá el 5 y 6 de abril, la artista paisa visitó el Show de Juanpis González, donde abordó varios aspectos primordiales de su carrera musical, incluyendo sus comienzos. Además, compartió algunos momentos significativos de su vida personal.

Justamente, uno de esos momentos giró en torno a su rechazo hacia ciertos alimentos y la estrategia que emplea para evitarlos. Específicamente, Karol G reveló cuál es el alimento que no tolera y la pequeña mentira que utiliza para eludirlo a toda costa, incluso cuando se cocina en utensilios previamente utilizados para preparar dicho alimento.

Aunque la cantante antioqueña ha expresado en múltiples ocasiones su gusto por la comida y su disposición a darse algunos placeres culinarios, hay un plato específico que no está dispuesta a probar bajo ninguna circunstancia: los productos del mar.

Este tipo de comida, aclamada por muchos colombianos y especialmente común en las regiones costeras del país, simplemente no le agrada a Karol G, tal como confesó durante la entrevista con ‘Juanpis’.

De hecho, la artista prefiere decir que es alérgica para evitar que le cocinen utilizando el mismo aceite que se ha empleado previamente en platos marinos. Una de las razones fundamentales detrás de su aversión hacia este tipo de alimentos, según explicó, es el olor característico que desprenden.

“Yo no como nada del mar, no me gusta en ninguna de sus presentaciones y digo que soy alérgica para que no me friten nada en aceite con el que hagan comida de mar”, concluyó la ‘Bichota’.