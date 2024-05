Actriz de ‘Rojo Carmesí’ contó cómo simuló hacer el “delicioso” para una película

‘Rojo Carmesí’ es la reciente producción dramática de RCN estrenada el 16 de abril de 2024 en reemplazo de la exitosa serie ‘Rigo’. La trama basada en una idea original de Fernando Gaitán y escrita por Adriana Suárez cuenta con un gran elenco de artistas entre ellos la actriz Ana Wills, quien sorprendió a sus seguidores al contar detalles de cómo simuló su primera escena de sexo para una película en México.

En una entrevista concedida para el programa ‘Desnúdate con Eva’, la actriz que personifica a Alexa Sánchez en la historia protagonizada por Laura de León y Carlos Báez, reveló cómo abordó su primera escena a la que la calificó de “sexo explícito” para una producción audiovisual de Netflix.

“Fue un gran reto como actriz porque cuando me hablaron de la película el guión era fantástico, el director increíble. Me preguntaron si estaba dispuesta a montar a caballo y dije que sí y luego si hacía escenas de sexo, he tenido escenas en series donde se intuye que vas a tener sexo, leí la escena y me dijeron que el director cuida mucho eso”, relató Wills.

Mencionó que su personaje ameritaba hacer este tipo de situaciones y al tratarse de cine accedió a mostrar una faceta interpretativa que nunca había hecho. “Me pasó una vaina rarísima, mi cerebro se mentalizó en no tenerle miedo ni a mi cuerpo ni a actuar en una escena de sexo explícito, teníamos hasta una coach de sexo”, enfatizó Ana.

Añadió que la coach en el set se encargó de cuidar todos los detalles. “Nos daba ataques de risas en la cuarta repetición de la escena porque era un pipí de mentiras (...) la idea es que no se vea su miembro y a las mujeres les ponen una toalla higiénica de goma y claro ya a la veinticinco repetición la cosa es mecánica porque al principio estábamos muy estresados”, recordó Wills.

Ana señaló que le dijo a su familia lo que tuvo que hacer y le pidió a su hijo de 16 años no dejarse afectar por los comentarios de sus compañeros cuando vean lo que ella hizo en la película. Comentó que después de dicha interpretación, pudiera hacer otros personajes que demanden cargas emocionales mucho más complejas.