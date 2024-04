¿Parezco? Luisa Fernanda W no se quedó callada ante quienes la tildan de antipática

La influencer Luisa Fernanda W, conocida por compartir consejos de belleza y estilismo en sus videos, decidió responder a una pregunta directa de un seguidor que cuestionaba su actitud en redes sociales. La pareja de Pipe Bueno se tomó el tiempo de abordar la inquietud sobre si era considerada creída o antipática.

Manteniendo su habitual actividad en las plataformas digitales, Luisa Fernanda abrió la opción de preguntas en su cuenta de Instagram, donde un seguidor planteó la pregunta sobre su personalidad. Ante esto, la influencer respondió con un emoji de risas y luego explicó: “¿Parezco? Los que me conocen saben que soy una persona amable, cero creída. No me creo más que nadie”.

Además, Luisa Fernanda aprovechó la oportunidad para ofrecer una visión más detallada de su personalidad. Reconoció que puede ser pasada de relajada y a veces distraída, y reveló que cuando no tiene mucha confianza puede parecer tímida. Sin embargo, en general, se considera una persona tranquila y sin complicaciones.

La respuesta de Luisa Fernanda reflejó su voluntad de abordar críticas o percepciones negativas sobre su personalidad de manera abierta y directa. A menudo, la creadora de contenido utiliza estos espacios en sus redes para dilucidar malentendidos y despejar dudas sobre quién es realmente.

“Siento que soy una persona pasada de tranquila, cero complicada”, explicó Luisa Fernanda.

Luisa Fernanda W La influencer respondió a un seguidor que le preguntó si era creída o antipática. / Foto: Instagram @luisafernandaw - Tomado el 30 de abril de 2024.

Es importante destacar que estas aclaraciones muestran la importancia que la también cantate le otorga a la opinión de sus seguidores y su deseo de mantener una relación transparente y auténtica con ellos. A través de estas interacciones, busca romper estereotipos y demostrar que detrás de la pantalla hay una persona real, con sus virtudes y defectos.

La contestación de Luisa Fernanda W a la pregunta sobre su personalidad reflejó su compromiso con la autenticidad y su disposición a abordar críticas de manera constructiva en sus redes sociales.