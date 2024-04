¿Se enojó? Wendy Guevara responde a los ‘haters’ tras ser invitada de Madonna: esto dijo

Hace unos días que Wendy Guevara se robó los titulares luego de convertirse en la tercera invitada a la serie de conciertos que Madonna ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dejando uno de los crossovers más icónicos de este año.

Sin embargo, la felicidad de la integrante de ‘Las Perdidas’ se vio opacada por una serie de críticas de las que fue víctima, debido a que diversos usuarios no aceptaron que la ‘Reina del Pop’, invitara a uno de sus conciertos a la famosa influencer quien, en agosto pasado habría ganado ‘La Casa de los Famosos México’, ante este hecho la influencer declaró:

“Muy orgullosa de que ella, que es una artista super internacional, nos tome en cuenta a las chicas de la comunidad trans. Yo sé que mucha gente se enoja y dice ‘habiendo tanta artista’, ¡pues márquenle a Madonna!”.

Wendy Guevara y Madonna Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Vale recordar, que entre los famosos que la leyenda estadounidense de 65 años habría invitado al escenario de su ‘Celebration Tour’ estuvieron Guillermo Rodríguez, Alberto Guerra, Wendy Guevara, Pixie Aventura y por último, Salma Hayek, quien acudió con un atuendo al estilo Frida Kahlo de quien se declaró fan recientemente Madonna.

Wendy Guevara responde a los haters tras ser invitada de Madonna

Luego de que usuarios arremetieran contra Wendy Guevara, asegurando que había otras figuras que tenían mayor trayectoria que ella como para ser la invitada de Madonna en la serie de conciertos que dio en la Ciudad de México que duraron del 20 al 26 de abril. Muy a su estilo, la influencer respondió tajante a quienes se atrevieron a criticarla comentando:

“Ya saben que hay gente que se ataca, entonces les voy a decir algo a toda esa gente que se enoja porque me invitó Madonna. Cuando ustedes sean artistas y tengan sus conciertos y vayan a cerrar su gira ya, inviten a quienes ustedes se les pegue su rechin**** gana. Madonna es dueña de su gira y de todo, si ellos me quisieron invitar soporten, perr**, porque ustedes ni siquiera para el boleto tuvieron, pero ahí andan de argüenderas de atacadas y atacados, pero así pasa, hermanas, me tocó a mí”, dijo Wendy Guevara.

Wendy Guevara no fue a la fiesta de Madonna

Luego de que Wendy Guevara respondiera a los haters que intentaron ‘minimizar’ su participación en la gira de Madonna, algunas imágenes de la exclusiva fiesta que hizo la cantante salieron a la luz, por lo que hubo quienes se preguntaron donde estaba la integrante de ‘Las Perdidas’.

Tras una extensa lista de conciertos en la Ciudad de México, la cantante de ‘La Isla Bonita’ cerró con broche de oro su estancia con una exclusiva fiesta a la que acudió Zuria Vega, Alberto Guerra, Manolo Caro y la actriz Debi Mazar en el exclusivo club social ‘Soho House’, lo que desató una serie de rumores sobre, si Madonna habría sacado de su lista de invitados ‘VIP’ a Wendy Guevara.

Madonna con Alberto Guerra y Zuria Vega Íntimos amigos.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que la famosa influencer no acudió o simplemente no apareció en las fotografías, eso sí, esto pudo deberse a motivos de trabajo, pues vale recordar que formó parte de los Latin American Music Awards 2024.