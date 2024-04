La influencer Luisa Fernanda W compartió una confesión sincera a través de sus redes sociales, revelando que se arrepiente de algunos de los tatuajes que se ha hecho a lo largo de su vida. En un video publicado en sus historias de Instagram, la pareja de Pipe Bueno abordó el tema con honestidad, expresando que, aunque no lamenta las decisiones que ha tomado en su vida, reflexiona sobre el consejo de sus padres de no hacerse tatuajes permanentes en su piel.

Luisa Fernanda admitió que sus padres son personas conservadoras y que siempre le aconsejaron no tatuarse jamás. Sin embargo, ella optó por seguir su propio camino y decorar su cuerpo con diversas marcas. “No les hice caso, pero me tatué”, confesó la influencer.

Entre los tatuajes que más lamenta, destacó uno en particular ubicado en uno de sus antebrazos, que representa un ojo y cubre gran parte de la extremidad. Según Luisa Fernanda, este tatuaje no refleja su personalidad ni le brinda la satisfacción que esperaba. “Pues no me representa en lo absoluto, es un tatuaje gigante, que yo me quería hacer, pero que al otro día me lo miraba y no me sentía a gusto”, compartió la influencer.

A pesar de este arrepentimiento, Luisa Fernanda aseguró que no tiene intención de borrar todos sus tatuajes, especialmente los pequeños que tanto le gustan. Esta revelación muestra un lado más reflexivo de la influencer, quien reconoce que, aunque las decisiones del pasado no pueden cambiarse, sí pueden servir como aprendizaje para el futuro.

¿Se arrepiente? Luisa Fernanda W habló de los tatuajes que se ha hecho en su cuerpo pic.twitter.com/LXCaR7Nn1i — joseluengotop (@joseluengotop) April 29, 2024

La honestidad de Luisa Fernanda al hablar sobre sus arrepentimientos en cuanto a los tatuajes ha generado diversas reacciones entre sus seguidores en las redes sociales. Algunos la han elogiado por su sinceridad y valentía al compartir sus experiencias personales, mientras que otros han expresado su apoyo y comprensión ante sus reflexiones.

“Pues la verdad si está como grande ese tatuaje, se vería mejor sin él”; “Lu, eres hermosa, y esos tatuajes no te lucen”, escribieron los seguidores de la creadora d contenido.