Sebastián Martínez reveló la estrecha “relación” que tuvo con Shakira en el pasado

Sebastián Martínez sorprendió a varios usuarios de las redes sociales al confesar que guarda cierta relación con Shakira, indicando que la reconocida cantante fue una mujer muy importante para él, en especial a temprana edad, compartiendo a través de un par de historias un poco sobre este vínculo que tiene con su trabajo musical.

PUBLICIDAD

Al actor le gusta publicar con cierta frecuencia varios detalles de su día a día y de su trabajo frente a las cámaras, además de protagonizar algunas pautas publicitarias y compartir divertidos videos sobre anécdotas, bien sean personales o de su familia.

Puede leer: Fanático de Shakira revela carta que ella le envió en 1996 ¿era él a quién le escribía en el famoso meme?

Recomendados

Y a través de un reciente par de historias de Instagram recurrió a este último recurso, dándole a entender a sus seguidores que la intérprete de ‘Ojos así' fue una persona de gran relevancia en su vida.

En el primer clip, el protagonista de ‘Pálpito’ se mostró muy emotivo mientras escuchaba un tema de Shakira, dando a entender que en el pasado llegó a sentirse afectado por la música de la colombiana.

“¿Quién más berreó con esta? Vamos, desahóguense, ¿quién más a moco tendido? ¿Quién más?”, preguntó Sebastián Martínez mientras sonaba de fondo el tema ‘Moscas en la casa’.

Lea también: Sebastián Martínez mostró los frutos de su finca con Kathy Sáenz; tendrían altas ganancias

¿Shakira fue el amor platónico de Sebastián Martínez durante la adolescencia?

En otra historia, el actor indicó que durante sus años como adolescente fue la barranquillera quien se encargó de acompañarlo con su música durante algunos momentos de despecho, recordando de manera emotiva su pasado al escuchar sus primeras canciones.

“Shaki, Dios mío, mi adolescencia. Ella me acompañó, Shaki fue la única que me acompañó en esos despechos de adolescencia. Dios mío, esta canción la berreé. Uy, es que me da de todo”, dijo Sebastián Martínez mientras manejaba, indicando que Shakira fue “firme” con él durante esa etapa de su vida.

Además, también dejó entrever que durante esos años no tenía mucho éxito con las chicas, indicando que “Shakira fue la única que me paró bolas en la adolescencia”.