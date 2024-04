Mapi de ‘El Desafío XX’ reveló detalles de la enfermedad que padece y por la que le hicieron matoneo en su infancia

Desde el pasado primero de abril, Caracol Televisión le dio rienda suelta a ‘El Desafío XX’, programa concurso que, como se ha vuelto costumbre, lidera el ranking del rating a pesar de lo complicado que se lo ha puesto ‘La Casa de los Famosos’ de RCN. Una de las participantes del concurso que presenta Andrea Serna, ‘Mapi’, dio a conocer detalles de la enfermedad que tiene y por la que recibió burlas en su infancia.

En la más reciente transmisión de ‘La Red’, se dio a conocer una entrevista realizada a María Paula Tobón, participante de la temporada veinte de este concurso nacida en la ‘Ciudad Bonita’, Bucaramanga. Un gran apartado de esta intervención se enfocó en los detalles que dio la santandereana sobre el vitiligo que padece y la manera en la que se empezaron a evidenciar los síntomas.

“Yo le decía a mi mamá que tenía una manchita y ella me decía que era por el sol. (...) Me llevaron al dermatólogo y yo comencé desde muy temprana edad a maquillarme y un grupo de niñas empezó a decirme el ‘Dalmata’”, expresó Tobón quien tras la muerte de su abuela prometió no seguir con el tratamiento contra el vitiligo, “se empezó a desaparecer; ahora lo quiero y lo amo”.