La controversia en torno a la Beba continúa siendo el tema principal de conversación en las redes sociales después de su polémica expulsión del ‘Desafío XX’ debido a su infracción a las reglas del reality, así como por cuestionar al personal médico que asiste a los concursantes.

Antes de que se anunciara su salida del programa, Andrés Gómez, novio de Valerie de la Cruz Millán, nombre real de la Beba, compartió un video en sus redes para abordar las críticas que recibía sobre cómo lidiaba con el temperamento de la exparticipante.

En el video, Gómez defendió a su pareja y compartió su experiencia personal con ella, enfatizando que no se trata de aguantarla, sino de disfrutar su compañía y apoyarla. Destacó que, como pareja, se complementan y se apoyan mutuamente, y que la Beba es una persona maravillosa más allá de lo que se muestra en el programa.

“Me preguntan siempre cómo me aguanto a la beba, respuesta yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto, me gusta estar con ella”, expresó Andrés.

En sus propias palabras: “Lo que ustedes ven es solo una pequeña parte de su vida, es muy fácil juzgar desde afuera, pero cuando estás en su vida, te das cuenta de lo maravillosa que es como persona. Así que basta ya de chismes y rumores infundados, estoy encantado de estar con ella, y aquellos que hablan mal solo tienen envidia”.

Lo que respondió el novio de la ‘Beba’, del Desafío XX, cuando le preguntaron cómo la aguantaba pic.twitter.com/5ok2KNLEpa — joseluengotop (@joseluengotop) April 27, 2024

En las redes sociales, los usuarios han criticado la actitud de la Beba durante su participación en el reality, e incluso han sugerido que la producción del programa debería realizar pruebas psicológicas a los aspirantes antes de admitirlos en la competencia. Esta opinión reflejó la preocupación por la salud mental y el comportamiento de los participantes, especialmente en un entorno tan estresante y competitivo como el Desafío.

La reacción de Andrés Gómez evidenció el fuerte apoyo que brinda a la Beba, defendiendo su carácter y personalidad fuera de las cámaras. Con su mensaje busca cambiar la percepción negativa que se ha generado en torno a su novia y resaltar sus cualidades como persona. Sin embargo, las críticas persisten en las redes, lo que indica que el debate sobre su participación en el Desafío XX continuará por algún tiempo.