Sensei del ‘Desafío The Box’ se pronunció tras lo ocurrido en el último capítulo

Alejo Calderón, más conocido como Sensei, y ganador del ‘Desafío The Box’ 2023 no se quedó callado al ver todo lo que ha ocurrido en los últimos capítulos de la edición de los 20 años ante lo que ha sido la rivalidad de chalecos.

El querido capitán de Alpha no precisó ningún nombre, pero cuestionó la forma en la que algunos han recibido el chaleco de sentencia que los envía al box negro a jugarse su puesto en la competencia y que ha derivado en una guerra de egos entre los actuales participantes.

“Bueno, primero a mí no me gusta hablar más de nadie, pero ahora en este programa está el equipo de las groseras, está el equipo de los que no aguantan nada, o sea, mi gente ¿es que nunca vieron el ‘Desafío’ o qué? ¿nunca se sentaron a ver el programa? Que es que a uno le toca enchalecar pues para sacar gente para ir a competir. Y yo en algún momento dije ‘ah, gracias por ponerme el chaleco porque yo vine aquí a competir, a sacar gente’. Lo recibía con humildad y allá no ‘lo recibo con humildad que no sé qué’ y luego van y entregan a otras personas y ‘¡Ay! ¿es qué no tienen motivos?’”, dijo en primera instancia Sensei.

Reiteró que la idea de poner un chaleco de sentencia es para depurar e irse abriendo camino en la competencia para ganar, ya que ese debería ser el norte de los competidores, tal y cómo lo hizo él en la edición que ganó en la que fue al box negro en varias oportunidades.

“Cuando uno no se ha perdido ni un ‘Desafío’ uno sabe que tiene que recibir esas cosas con amor, bien chévere e ir a entregarlas de la misma manera. Hablan de equidad y hacen todo lo contrario. Este programa para mí es algo que le muestra a uno la realidad de los que son las personas afuera, no solo porque hay cámaras actúan así, no. Después que uno conoce a las personas por fuera es que sabe que cómo actúan allá adentro son los mismo y muestran como que ‘Ay sí, lo recibo bien’ y luego van y lo entregan con una arrogancia, una cosa como se creen qué. Hay muchos que ni siquiera han mostrado la capacidad o lo que son competidores o es que no son competidores” — Sensei

Por último, indicó que conoce muchas personas que están capacitadas para pasar los días en la Ciudad de las Cajas de una manera amena, con humildad y sobre todo con un nivel de competitividad para dar un buen espectáculo sobre las diversas pistas del ‘Desafío XX’.

“Da como rabia, da como una frustración, yo conozco gente tan buena, mujeres tan buenas para competir, para la convivencia. Hombres que yo sé que tienen un corazón diferente, humildad de verdad, que deberían estar allá, que les deberían dar la oportunidad, y llevan a un poco de panguanos a hacer qué”, finalizó Sensei.