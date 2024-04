Padre de ‘La Segura’ salió a defenderse por el supuesto odio que le tiene su hija

La Segura, cuyo nombre real es Natalia Segura, es una influenciadora colombiana que ha ganado reconocimiento por su contenido en redes sociales. Su historia de vida cambió drásticamente debido a un trágico accidente que sufrió el 23 de noviembre de 2013.

Cuando tenía 18 años y trabajaba en su negocio de comidas rápidas en Cali, Colombia, Natalia fue víctima de un ataque con arma de fuego que la dejó con graves secuelas físicas y emocionales. Recibió dos impactos de bala que comprometieron órganos vitales y la dejaron paralizada temporalmente. A pesar de que los médicos le advirtieron que podría no volver a caminar, ella describe su recuperación como un “milagro de Dios”, ya que logró superar la parálisis después de tres meses.

Natalia ha compartido abiertamente su experiencia y las dificultades que enfrentó durante su recuperación, convirtiéndose en una fuente de inspiración para muchos. A través de su personaje “La Segura”, expresa la seguridad y la fortaleza que ha encontrado en su proceso de sanación y cómo ha utilizado su influencia para seguir adelante y alcanzar sus metas.

La relación de Natalia Segura con su padre, Alexander Segura, ha sido un tema de discusión pública, especialmente después de que ella compartiera detalles sobre su complicada relación en el reality show “La Casa de los Famosos”. Natalia reveló que su padre deseó que ella “quedara cuadripléjica” tras su accidente en 2018, lo que generó una gran polémica.

Ante esa grave acusación, Alexander Segura decidió abrir su corazón en el programa ‘Buen Día Colombia’ de RCN donde confesó que no sabe los motivos del odio de su hija: “Desconozco cuáles son las causas de su odio y su resentimiento porque yo no la violé, no la manoseé, no le pegué con un garrote en la cabeza”, puntualizó a ‘Buen día, Colombia’.

Sobre una posible reconciliación con ‘La segura’ cuando ella salga de ‘La casa de los famosos’, Alexander dijo que aspiraba a tener ese momento con su hija.

“Yo aspiro que lo haya, porque esa es la motivación, son tres razones, primero darle la gloria a Dios por estar aquí; segundo que mi hija se reconcilie y se restaure la relación conmigo y tercero que los padres no comentan los errores que nosotros cometimos, porque se dan situaciones nefastas”.

Sobre la relación con el hermano de la influencer, Alexander Segura dijo que era muy buena: “Hay mucho cariño, mucho aprecio, mucha honra, mucho respeto de él hacia mí”.