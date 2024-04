Julio Pachón contó detalles de los problemas que tuvo en el pasado con las adicciones

Julio César Pachón González, nacido el 5 de marzo de 1961 en Bogotá, Colombia, es un actor de cine y televisión reconocido por su participación en varias telenovelas, incluyendo “La reina del sur” y “Doña Bárbara”. Antes de dedicarse a la actuación, Julio fue cadete de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y estudió derecho durante cuatro años en la Universidad Libre en Bogotá, donde también descubrió su pasión por el teatro.

A lo largo de su carrera, Julio ha interpretado diversos personajes en producciones televisivas. Algunos de sus roles notables fueron Horacio Cifuentes en la serie “Romina poderosa” (2023), Ernesto Paniagua en la serie “Entre sombras” (2022), Samuel Miranda en la serie “Dejémonos de Vargas” (2022-2023).

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió al pódcast de la actriz Camy Jiménez en donde habló de sus momentos de oscuridad e hizo una reflexión sobre la adicción a las sustancias psicoactivas.

En medio de la entrevista el actor contó que ha probado la mayoría de sustancias psicoactivas: “No hay una que me haya hecho falta. Estoy mirando cuál sale después del tusi.(Risas). Eso es difícil manejarlo, eso es terrible, tuve unas épocas oscurísimas que son las más difíciles de mi vida. Eso no es un juego, eso no es bacano y lo digo con conocimiento de causa”.

Julio Pachón reveló que hay quienes le dicen que al ser una figura pública no debería revelar que ha padecido de ciertas adicciones a lo que él contesta que “es mejor decirlo y hablar para que no lo hagan”.

El actor hizo énfasis en que muchos de sus amigos cayeron la droga debido a la prohibición; pese a esto, aclara que no está de acuerdo con que un niño fume cannabis y tampoco con que se haga en la calle, también recomendó en medio del pódcast que es mejor no caer ni probar ningún tipo de droga.