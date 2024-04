Carolina Acevedo ha sido una de las actrices colombianas que se han destacado en la televisión colombiana por haber participado en producciones como ‘De Pies a Cabeza’, ‘Pobre Pablo’, ‘Nuevo Rico Nuevo Pobre’, y ‘La Ley del Corazón’. Pero en el último año, la ibaguereña fue una de las participantes más comentadas de redes sociales por haber sido la más polémica de ‘MasterChef Celebrity’ 2023.

Dicha participación en el reality de cocina generó diferentes controversias por sus comentarios y algunas actitudes que no fueron bien vistas por parte de los televidentes. Pese a dichos comentarios, la actriz se coronó como la ganadora indiscutible de la temporada de ese año. De igual forma, Carolina mencionó que utilizaría parte de los 400 millones de pesos en la compra de una camioneta, comentario por el cual también fue duramente señanada en redes sociales.

Carolina Acevedo recordó con nostalgia cuando fue portada de la revista Soho a sus 19 años

En sus más recientes publicaciones, la actriz recordó cuando fue portada en Soho, una de las revistas más reconocidas del país. Con la descripción “Mi primera vez en Soho con 19 años #tbt”, Carolina dejó sorprendidos a sus seguidores, inclusive, haciendo que algunos recordaron la edición que se emitió en ese año “Recuerdo esta edición, la compré en Ecuador … Super buena y el contenido de la entrevista también”, “Desde siempre bella. La vi varias veces entrando al club el nogal y quedaba uno casi anonadado por su belleza”, “Parecen fotos ayer! Si no es por el comentario en la foto... No me habría dado cuenta”.

Al parecer, el paso del tiempo es algo que no les importa a los seguidores para seguir acompañando la trayectoria de Carolina desde que inició en 1993.