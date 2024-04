Campanita del ‘Desafío XX’ aclaró qué pasa entre él y Juan de Beta

Durante el pasado capítulo 16 del ‘Desafío XX’ se revelaron muchas cosas cuando Omega se alzó con el triunfo de la prueba de sentencia y hambre, pues al llegar a la casa apareció María Fernanda Aristizábal para darles una sorpresa.

El premio llegó acompañado de una comida junto a la presentadora en la que los Omega hablaron sin ningún tipo de filtros sobre a quienes llevarían para ‘El Cubo’ en el que Kratos indicó que a María Fernanda Aristizábal. Pero con ello también llegó el comentario sobre a quién invitaría Campanita y no tardó en decir que a Juan de la casa Beta.

“Con Juan, claro porque yo siento que tenemos cosas en común, o sea obviamente tengo que decirle las cosas en claro, nada que ver que ver de otro tipo de sentido, no. ‘Ve Juan, me gustaría ir a El Cubo porque siento que tenemos cosas en común que podemos tal vez hablar’, pero ya en otro sentido no, obviamente no” — Campanita

Pero durante el capítulo 18 Campanita amaneció haciéndose muchas preguntas sobre si llegaría o no la fusión y si tendrían pensado enviarle chaleco. Y sosteniendo una conversación con Lina en el desayuno le reveló cómo se sentía en las últimas horas.

“Ayer tenía ganas de llorar, no sé, como si hubiera faltado a alguien, no sé si era emocional como que Alex. Cuando yo quería abrazar, me sentía así super pelaita, super querida. Pues como ninguno es gay, entonces no sé yo me sentía como así rara”, indicó Campanita en un tono muy bajo.

Lina le preguntó si se sentía de la misma manera, pero le aseguró que no. Luego las cuatro casas se prepararon para ir a la prueba de sentencia y bienestar en la que Alpha salió triunfante y Alpha en el segundo lugar.

En la casa Omega dilucidaban sobre lo que sería la prueba de capitanía, en la que trataban de identificar quienes serían los concursantes que saldrían a pelear ante la prueba que definiría cuál casa bajaría la bandera para pasar al ciclo de tres equipos. Juan de Beta llegó a la conversación y Gaspar intervino para comentar al respecto.

“Campanita, ay bueno yo no sé. Yo le pregunto a Campanita pues porque él es el único gay de acá, pero es que el paradito de él a mi parece tan gay”. Ante esto Alejo agregó sobre su matrimonio y sus hijos. Por su parte Kratos agregó las supuestas miradas entre ambos, lo que derivó en la aclaratoria de Campanita al respecto.

“No la pueden mezclar así porque el tipo tiene su familia y quien sabe si esto salga al aire y va a tener problemas el muchacho allá. Yo nunca he dicho que es algo así sentimental” — Campanita