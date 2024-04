“Supérelo”: Nanis Ochoa reaccionó a la sanción de Camilo Pulgarín en ‘La Casa de los Famosos’

Sigue dolida. Nanis Ochoa no pudo evitar expresar su dolor y decepción al conocer la sanción impuesta a Camilo Pulgarín por cometer un error similar al que ella había cometido durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’. Nanis, quien aún se siente afectada por su eliminación del programa, calificó la situación de “injusta” y no dudó en compartir sus sentimientos a través de sus redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, Nanis se refirió a la sanción recibida por Camilo Pulgarín, comparándola con lo que ella vivió en el reality de RCN. La empresaria recordó cómo fue llamada varias veces la atención por la misma falta y expresó su descontento al ver que las medidas tomadas contra Camilo no fueron tan severas como las que ella experimentó.

“¿Ustedes vieron que me llamaron varias veces la atención? De verdad que quiero pasar la página, pero cada vez que pasan estas cosas como hoy con Camilo y les dan sanciones y no los expulsan, revivo todo y me siento muy mal, muy injusto”, escribió Nanis en su cuenta personal.

A pesar de su tristeza, Nanis expresó su alegría por Camilo y reconoció que él no tenía responsabilidad en la imparcialidad de las decisiones del programa. “Él (Camilo) no tiene nada que ver sino la imparcialidad del ‘jefe’”, mencionó Nanis, refiriéndose al árbitro del programa.

Las redes sociales se llenaron de reacciones ante las declaraciones de Nanis, con opiniones divididas entre quienes apoyaban su sentimiento de injusticia y quienes consideraban que ya era hora de superar lo ocurrido. Algunos usuarios expresaron su solidaridad con Nanis, mientras que otros consideraron que era momento de dejar atrás el pasado y seguir adelante.

“Totalmente de acuerdo con ella, el jefe fue injusto (...) Ella fue sacada de un solo totazo”, fueron parte de las opiniones de los internautas en las plataformas digitales.

En entrevistas anteriores, Nanis había compartido su sorpresa al ser eliminada del programa tan abruptamente, sin siquiera haber podido desempacar sus pertenencias. La presentadora también había cancelado compromisos para dedicarse por completo al reality, por lo que su salida fue especialmente impactante para ella.