Manuela Gómez compartió a través de sus redes sociales un momento íntimo relacionado con su embarazo en curso. En un video publicado en sus historias de Instagram, reveló a sus seguidores que ha tomado una decisión importante para evitar cualquier susto mientras duerme.

La influencer explicó que su gestación está avanzando, lo que ha resultado en un aumento de peso, incluyendo el ensanchamiento de su cuello. Este cambio físico le ha generado un inconveniente con una de sus prendas favoritas: una gargantilla que, debido al crecimiento de su cuello, comenzó a sentir demasiada presión.

Manuela relató que aunque aún podía llevar la gargantilla, especialmente durante el día, notaba que al estar acostada, esta le apretaba el cuello, causándole cierta incomodidad e incluso la sensación de ahogo. Por esta razón, decidió tomar medidas preventivas para evitar cualquier riesgo durante sus momentos de descanso.

En el video, Manuela expresó con humor que era el momento esperado por muchos de sus seguidores: el de cortar temporalmente su gargantilla. Con una tijera en mano, procedió a cortar la cadena para liberar su cuello y garantizar un sueño más tranquilo y seguro.

“Me da miedo que me ahorque”: Manuela Gómez tomó una decisión para evitar un susto mientras duerme pic.twitter.com/sLHsTq633S — joseluengotop (@joseluengotop) April 24, 2024

“Anoche sentí que me asfixiaba, la sentía súper apretada, cuando me acuesto si siento la presión en el cuello y no me quiero arriesgar a morirme ahí sola”, compartió Manuela mientras realizaba el corte. Su decisión fue recibida con comprensión y apoyo por parte de sus seguidores, quienes reconocieron la importancia de priorizar su salud y bienestar durante esta etapa de la espera de su hija Samantha.

La influencer concluyó el video con una nota de humor, bromeando sobre las “mil maneras de morir” y la importancia de tomar medidas preventivas para evitar cualquier riesgo innecesario. “Me da miedo y de pronto que me ahorque yo sola, ¿ustedes se pueden imaginar?”, dijo entre risas la paisa frente a la cámara.