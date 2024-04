“Fui adoptado y estaba desnutrido”: Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ contó su triste infancia

El reality ‘La Casa de los Famosos’ no solo se ha convertido en un escaparate para que el público conozca más de cerca a sus artistas favoritos, sino que también ha sido un espacio para que los participantes compartan sus experiencias de vida, marcadas por situaciones difíciles y superaciones notables.

PUBLICIDAD

Con casi tres meses al aire, el programa ha permitido que los famosos abran sus corazones y revelen que detrás de la fama hay historias de resiliencia, dedicación y también de traumas que los han marcado desde la infancia. Un ejemplo notable es el relato de José Medina, conocido como José Miel, quien en una entrevista para el programa ‘Buen Día Colombia’ compartió episodios tristes y duros de su infancia.

El exparticipante reveló que su círculo familiar se reduce a dos personas: su madre adoptiva y su hermana biológica, ya que el resto de su familia es desconocida para él. Relató que fue adoptado en un estado de desnutrición por sus padrinos de bautizo, quienes le brindaron un hogar cuando su padre biológico no se hizo cargo de él.

Recomendados

“Crecí conociendo la verdad desde que era adoptado. Mis padrinos me encontraron en un estado no muy bueno de desnutrición, y aunque mi padre biológico nunca me reclamó, sí lo conocí. Sin embargo, decidí no tener relación con él”, expresó el cantante.

Su infancia transcurrió con sus padrinos, quienes, a pesar de ser “chapados a la antigua”, lo aceptaron y cuidaron a pesar de su orientación sexual. José recordó momentos difíciles, como la muerte de su padre a causa del dengue y la enfermedad de su madre, que lo llevaron a vivir situaciones de hambre y falta de vivienda.

Además, su hermana biológica sufrió maltrato por parte de su padre y, tras la muerte de su abuela paterna, quedó bajo el cuidado de una tía que no le proporcionó una buena vida. Después de seis años separados, José y su hermana se reencontraron y hoy son los mejores amigos.

A pesar de las dificultades, José optó por el camino del bien y trabajó arduamente como mesero y webcammer para pagar sus estudios y convertirse en el artista que es hoy en día. Afirmó que esas experiencias difíciles lo ayudaron a madurar y a convertirse en la persona que es en la actualidad.