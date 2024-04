Juan Diego Alvira reveló cuál fue el momento más tenso de su vida con su suegra “Me la sudé”

Juan Diego Alvira ha sido uno de los periodistas más sonados en redes sociales por su manera de hacer periodismo y dar las noticias al aire. Esto lo convirtió en uno de los periodistas más queridos por los televidentes sin importar el medio en el que se encuentre, ya que de pasar del Canal Caracol a revista Semana y finalmente con su propio programa ‘Sin Carreta’ y con el que se ganó un India Catalina a mejor presentador, los seguidores fieles al periodista lo han seguido de una manera fervorosa.

Pero además de esto, en sus redes sociales se ha abierto a compartir un poco de su vida personal como los momentos románticos con su esposa, los logros de su hija María del Mar, y por supuesto, su vida deportiva en los tiempos libres.

Juan Diego Alvira reveló cuál fue el momento más tenso de su vida

Así que como es costrumbre, en sus más recietes publicaciones, el periodista compartió con sus seguidores el momento más tenso de su vida, confesando que fue cuando le pidió matrimonio a su esposa y tuvo que hablar con su suegra, “Wanda Fernández, suegra de ley, penalista y litigante con el récord de tres mil y pico de casos y solo perdidos dos. Super rigurosa y exigente. Era una noche buena, y recuerdo mucho que había intercambio de regalos y yo me había reservado el mío. Me la sudé para comprar el brillante anillo y culminado todo ese momento tomé la palabra y cada una de ellas tenía que estar medida al extremo y hasta lo ensayé frente al espejo, y resulta que dije ‘este no es un reglo temporal, es un compromiso para toda la vida, ¿quieres ser mi esposa?’ hubo un silencio por milésimas de segundo y después hubo una explosión gigante, porque el desafío por el sí, y por ganarme el corazoncito de la suegra”, mencionó Juan Diego.

Por supuesto, en redes sociales solo le llovieron halagos al periodista que siempre cuenta una historia de vida que conmueve sobre todo al público femenino.