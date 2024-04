Programas de reality de talentos como ‘La voz’ han marcado la vida de sus concursantes de alguna manera visibilizando su talento. Asimismo, uno de sus programas hermanos como ‘‘A Otro Nivel’ dieron como fruto a artistas como Jessi Uribe. Pero lastimosamente muy pocos logran alcanar algún tipo de reconocimiento después de haber participado en dichos programas.

Ex participante de ‘La Voz’ reveló su lucha contra el cáncer

Sin embargo, algunas historias de vida logran trascender al punto de llegar a la impactar la vida de los demás de alguna manera. Ese fue el caso de Joan Alarcón, quien participó en ‘La Voz’ de 2012. Pero en los últimos días le contó en ‘La Red’ del Canal Caracol, que ha estado pasando por un momento difícil de salud en su vida. Y es que teniendo en cuenta las publicaciones de sus redes sociales, el cantante está enfrendándose y haciéndole batalla al cáncer que le tiene comprometido el riñón izquierdo.

“Se evidenció que en efecto tenía una masa, que era un tumor maligno del riñón derecho y era compatible para carcinoma de células renales. La trombosis fue la que me avisó para el cáncer”, mencionó el artista. De igual manera fue enfático en mencionar en su publicación un mensaje esperanzador “No voy a negar que te tuve miedo y que por ti muchas noches no dormí, que me tuviste al borde del abismo y que casi me ganas… Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento! Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones… Pero ya te quiero FUERA de mi!”.

Por otro lado, los mensajes de aliento no faltaron por parte de sus seguidores al estar enfrentando esta etapa tan difícil en su vida, y brindándole apoyo para que siga adelante.