Greeicy Rendón y Mike Bahía han sido de los artistas colombianos que han generado más empatía entre el público por el tipo de relación que han tenido ante los seguidores de ambos. Pero desde que anunciaron su compromiso en medio de un concierto de Alejandro Sanz en 2021, y posteriormente revelar que la pareja estaría esperando a su hijo Kai, la simpatía y el cariño hacia los cantantes siguió en aumento.

Serían por los años 2013 y 2014 que la pareja inició su relación amorosa, así que han sido diez años de realción donde se han acompañado mutuamente en sus proyectos individuales como se ha visto en redes sociales.

Con tierna foto, Greeicy Rendón recordó sus primeros momentos de noviazgo con Mike Bahía

Ya que este año cumplen dicho aniversario de pareja, Greeicy se tomó el tiempo de publicar una fotografía de lo que fue el rodaje del videoclip de ‘Buscándote’, canción con la que Mike se hizo tendencia por esos años en el país. En dicha descripción mencionó " Que te puedo decir????…No! mejor no te digo nada… no lo entenderías”. Además, la reacción de los seguidores a dicha foto no pasó por alto, llegando a comentar “Un amor así es todo lo que pide uno en la vida”, “Que se aman como todos los amamos”, “El amor más admirable y más respetuoso por los colombianos”.

Y es que dicha foto fue una dosis de nostalgia para los seguidores que han conocido su amor desde un principio. Lo otro que los fans están esperando es el día de la boda de la pareja, ya que han pasado un poco más de 3 años desde su compromiso y no se han dado el “Sí, acepto” en el altar. Por otra parte, los caleños se han mostrado más abiertos con el tema de dejar ver un poco más el rostro de su pequeño hijo, ya que este tema había sido reservado por ambos para garantizar la seguridad e integridad de su hijo.