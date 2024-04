Sin filtro: ‘La Segura’ se las ‘cantó’ a Sebastián González y lo tildó de desleal por esta razón

‘La Segura’ no se quedó callada y decidió decirle a Sebastián González lo que opina de él y de su comportamiento desde que llegó a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, indicando la razón por la cual no es una persona de su agrado y porque lo considera alguien “desleal”.

La creadora de contenido se ha posicionado como una de las participantes favoritas del público, recibiendo una gran cantidad de votos de parte de los televidentes en las dos oportunidades que ha estado en la placa de eliminación, dando a entender que tiene una gran base de seguidores que la apoya.

Puede leer: Participante de ‘La Casa de los Famosos’ se “burló” de un castigo del ‘Jefe ' y le dan ‘palo’ en las redes

Recomendados

Pero así como su actitud divertida y enérgica suele llamar la atención de muchos televidentes, otros han sentido rechazo por la manera en la que se dirige a varios de sus compañeros, indicando que su rol de “chismosa de confianza” dentro de la casa y su amistad con Karen Sevillano la han corrompido, al punto de ser etiquetada como “venenosa”.

Y si bien algunos de los participantes de La Casa de los Famosos le han dejado saber esto, la joven parece hacer caso omiso, ya que no tiene problemas en dejarle claro a sus compañeros qué piensa sobre ellos, sin importar qué tan rudo sea el comentario.

Un ejemplo de esto se vivió en un reciente enfrentamiento protagonizado por La Segura y Sebastián González, aprovechando la oportunidad para comentarle qué opinaba sobre él y cómo ha ido perdiendo un valor importante desde su llegada a la casa/estudio, luego de salvara a Mafe Walker de la eliminación en vez de a Miguel Bueno.

“Cuando ustedes entraron como los nuevos hicieron un pacto de protegerse entre ustedes mismos (...) Yo creo que para mí hay algo que define muy bien al team galáctico y es que lo que les sobra de conveniencia, les falta de lealtad y palabra y creo que ahora eres uno de ellos”, dijo contundentemente la influencer.

Lea también: Alejandro Estrada le habría perdonado los ‘cachos’ a Nataly Umaña; video lo confirmaría

La Segura no fue la única que se fue en contra de Sebastián González

Si bien La Segura fue la más contundente al momento de hacerle saber a Sebastián González que no está de acuerdo con que no pusiera como prioridad a Miguel Bueno, no fue la única en dirigirse en contra de él.

Y es que otros miembros del team papilla como Miguel Melfi y Karen Sevillano también decidieron seguir el mismo discurso de su compañera, dejando ver que según ellos el joven quedó mal tanto dentro como fuera de La Casa de los Famosos.

Por su parte, Juan Camilo Pulgarín también se mostró muy dolido porque dejó de lado a su compañero a pesar del pacto que tenían, derramando un par de lágrimas en el proceso.