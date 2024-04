“Lamentable”: Mónica Rodríguez le refutó a Gustavo Petro su teoría de golpe de Estado

Cientos de miles de colombianos, en oposición al Gobierno Petro, salieron a las calles el pasado domingo 21 de abril, en procura de mostrar su inconformismo a las reformas presentadas por la Administración actual. A raíz de estas manifestaciones, el primer mandatario realizó un post en ‘X’, que muchos tomaron como un desprestigio a la multitudinaria convocatoria, dentro de ellas la presentadora Mónica Rodríguez, quien decidió contestarle al líder del Pacto Histórico mediante el mismo medio.

“Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. (...) El principal objetivo de las marchas es gritar “fuera Petro” y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. (...) El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda, no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje”, fue parte del largo mensaje del presidente, el cual Rodríguez decidió refutar con contundencia.

“Del gobierno que se mostró conciliador e incluyente en el comienzo, queda poco o nada. Insiste, no solo en dividir, sino en atizar el fuego. Lamentable que cayeron justo en el mismo lugar que tanto criticaron antes. Presidente, Gustavo Petro, escuche, no se puede ni se debe desconocer la voz de tantos”, expresó la presentadora de ‘Noticiero 1 CM&’, en su perfil, donde acumula 1,4 millones de seguidores, declaraciones que abrieron un gran debate en los comentarios.

“No entiendo que personajes como usted reflexionan ahora después de todo el apoyo que le dieron a Petro. El daño que le hicieron al país no tiene límite”, “Salir a madrear al Gobierno no es la solución”, “Mónica, la oposición no quiere negociar ni conciliar nada, a ellos nada les sirve distinto a que todo siga igual”, y “Él escucha pero y ¿y quién lo escucha a él? Sus enemigos apuestan a que fracase”, fueron algunas de las reacciones.