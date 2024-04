Fan de Kate Middleton le declara la guerra total a Meghan Markle con esta polémica acción

Una misteriosa persona, quien es fanática de Kate Middleton, compró el dominio en el Reino Unido del nombre de la marca de Meghan Markle. Además, ha colgado un mensaje muy polémico que ha causado revuelo en muchas personas.

¿Quién tiene el dominio de la nueva marca de la duquesa de Sussex?

Según reportes de la prensa inglesa, la nueva marca de estilo de vida de Meghan Markle sufrió un tipo de secuestro por un comprador anónimo, pero que parece ser muy fanático de la princesa de Gales.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Yaroslav Sabitov - PA Images/PA Images via Getty Images)

El enlace estadounidense de American Riviera Orchad, la nueva marca de Meghan Markle, guía a los usuarios al sitio web de la duquesa de Sussex, pero la versión del Reino Unido “americanrivieraorchard.uk”, fue adquirida por una persona que luego la vinculó con una página de un banco de alimentos.

¿Una nueva polémica envuelve a Meghan Markle y a Kate Middleton?

En ese sitio web, se les pide a los visitantes que hagan sus donaciones para una organización benéfica con sede en el Reino Unido bajo las palabras: “Pensamientos con Kate”. De igual forma, la página de inicio dice: “Perdón. Permiso. Por favor haga una donación a Trussell Trust”.

Además, se ha agregado un interesante mensaje que insiste en no apoyar el nuevo negocio de Meghan Markle: “Meghan no. Espero que a Meghan no le importe. Pensamientos con Catherine”.

American Riviera Orchid es la nueva marca de Meghan Markle

Esta nueva polémica se une a la denuncia que hizo tiempo atrás Meghan Markle a través de Netflix, en la que afirma que William y Kate son culpables de lanzar una campaña de desprestigio en las redes sociales.

Meghan Markle y el príncipe Harry están tratando de mejorar su imagen para su regreso al Reino Unido tras el terrible diagnóstico de su padre, el rey Carlos III.