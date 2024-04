Pantera suma dos nombres más a los nominados de ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues de nuevo una llamada a través del temido teléfono dentro de la casa, marcaría el rumbo dentro de la placada de nominados.

En los primeros minutos las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo establecieron contacto con los participantes para anunciarles que, por decisión del jefe, Mafe Walker no podrá ir a la prueba de salvación del sábado 20 de abril y que irá directo al cuarto de eliminación debido a su derroche de agua en pleno racionamientos de agua en Bogotá.

Momentos después el teléfono sonó y fue Kevin Fuentes, más conocido como ‘Pantera’, quien contestó y escuchó al jefe anunciarle que debía nominar a dos famosos.

Por otra parte, las presentadoras se conectaron a la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia desde donde después de varios minutos le interrogaron al participante sobre la decisión que tenía que tomar.

El participante aseguró sentirse anonadado por la dinámica que no esperaba, ya que quería librarse del camino de la eliminación, la cual recayó sobre él el día anterior, cuando Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, contestó y recibió el beneficio de salvarse de placa, pero nominando a otro y escogió precisamente a Pantera.

“La primera persona no quiero que tome esto como si fuera alguna venganza, solo que, pues así es el juego, yo no estaba en placa ayer, estoy ahora, y ahora puyes mi primer nominado es Omar. Solo porque así es el juego, y la verdad es que tengo mucho feeling con otras personas que no quisiera poner en la placa, porque él estaba en la placa y no sé qué más decir”

— Pantera