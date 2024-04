Carla Giraldo de La casa de los famosos confesó la odisea que vivió en el Bienestar Familiar, “un mundo muy difícil”

‘La casa de los famosos’ es el nuevo ‘reality’ de RCN Televisión que desde su primer capítulo ha buscado entretener a los televidentes con cada una de las situaciones que viven el grupo de los famosos. Aunque su ‘rating’ no ha sido el mejor, la polémica entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Melfi se convirtió en tendencia, así como las peleas entre Karen Sevillano y La Segura con Julián Trujillo y Martha Bolaños, pero sus conductoras tampoco pasan de largo con cada una de sus historias de vida, pues recientemente Carla Giraldo confesó la odisea que vivió mientras estuvo en el Bienestar Familiar.

Aunque la situación para Giraldo no ha sido fácil desde su participación con el ‘reality’ teniendo en cuenta que en ‘La casa de los famosos’ se abrió camino como presentadora, casi dos meses después demuestra los avances que ha tenido y por ende, el cariño que se ha ganado por parte de los televidentes. Sin embargo, su paso por la televisión colombiana no ha sido fácil desde que inicio en ‘Me llaman Lolita’ con Marcelo Cezán siento tan solo una niña.

Luego de huir de su hogar adoptivo, pues según ella, sus padres adoptivos la amaban, pero también la sofocaban y ella quería vivir otras situaciones, llegando al Bienestar Familiar debido con la edad que contaba en ese momento. Si bien, se conocían pocos detalles con respecto a esta situación, la actriz abrió su corazón y se refirió al tema con la periodista María Camila Díaz a través de su cuenta de YouTube.

Recomendados

Giraldo a lo largo de la entrevista aseguró que se convirtió en una niña problema y en medio de pedirles a amigos que le dieran posada por algunos días, teniendo en cuenta que para ese momento aún era menor de edad, reiteró que vio el comercial del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, pensando para aquel momento que esta era la mejor opción, pero todo terminó cambiando cuando llegó allí.

“Me fui para allá y que duro esa entidad. Yo siempre he pensado que los niños buscan su hogar, pero no sé si ese sea el lugar tan correcto para un niño. Me encontré con un mundo muy difícil, donde el Bienestar Familiar te alimentan a punta de bienestarina todo el día, donde nos levantaban a las 4 am a bañarnos con agua fría (…) entonces yo decía por qué no tenemos el apoyo que deberíamos tener, generar una disciplina de qué si somos niños deberíamos descansar poder ver televisión”.

Asimismo, Carla Giraldo aseguró que durante su paso por esta entidad la ponían a hacer pan o hacer artesanías, destacando que no estaba mal, pues la vida no es sencilla, pero hay niños, no ella, porque ahí entendió que su vida era perfecta, si hay menores que han sufrido cosas bastante complicadas, “¿por qué hacérselas más difícil?, ¿por qué no darles felicidad en vez de llanto?”, asegurando que aún se da látigo por prometerse un día ser una abanderada de estas niñas, sin embargo, no es fácil irse “en contra” de una entidad del estado.

Finalmente, la presentadora reiteró que esto se dio a sus 14 años y actualmente tiene 37, desconociendo si este tipo de situaciones han cambiado: “Si le falta más amor y consideración con esos niños que están adentro”.