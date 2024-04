“Que ridícula”, critican a Katy Perry por atrevido look con ‘booty’ al descubierto: qué dijo Orlando Bloom

Katy Perry es una de las cantantes más famosas y a sus 39 años sigue triunfando con su música y como jurado del programa American Idol.

La famosa no solo encanta con su voz y talento, también con su personalidad y carisma, y en los últimos meses incluso ha impuesto moda con sus look sexys y elegantes.

Sin embargo, la famosa presumió el look que llevó en Coachella, pero recibió críticas por ser muy atrevido y sexy.

El look de Katy Perry en Coachella que generó críticas por ser muy atrevido

Katy Perry compartió diferentes fotos de su paso y sus looks por Coachella y uno de ellos estaba compuesto por unos jeans y chaqueta de cuero.

Sin embargo, la famosa se bajó los jeans y dejó al descubierto su ‘booty’, presumiendo su ropa interior y braga negra, algo que no le gustó a sus fans, pues consideran que es ordinario y que una mujer y mamá como ella, no debería lucirlo.

“No me está gustando tu moda, que look tan de mal gusto”, “recuerda que eres mamá, ya no eres una jovencita”, “que mal ejemplo le estás dando a tu hija con esos looks”, “terrible ese look mostrando el trasero, ojalá tu hija no lo vea”, “creo que esta mujer está mal y loca”, y “que ridícula eres mostrando el trasero y ni siquiera tienes”, fueron algunas de las críticas en redes.

A pesar de las críticas, su pareja, el famoso actor Orlando Bloom sorprendió a todos con su comentario, dejando ver que no estaba de acuerdo.

“Nena, te dije que trajeras ese cinturón 🙄”, le dijo el actor, insinuando que sus jeans se cayeron por no tener puesto cinturón, pero todo a modo de broma.

Este comentario generó risas en los seguidores, quienes alabaron al actor y la gran relación que tienen, demostrando que él ama como ella se viste y luce, aunque a los demás no les parezca.

Y no es la primera vez que la critican por un look atrevido pues hace unos días también llevó un vestido de transparencias con el que dejaba ver su ropa interior y el actor le mostró su apoyo y dijo “Sí, lo haces más 🔥❤”.